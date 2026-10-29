Prezidentas palaiko valdančiųjų planus didint tam tikrus mokesčius: „Nesinori vėl erzinti žmonių“

„Šaltiniai yra riboti ir nesinorėtų kalbėti ir dar kartą erzinti visuomenės, kalbant apie mokesčių reformą. Taip, yra sričių, kur galime papildomai surinkti biudžeto pajamų nesukeldami eilinį kartą verslo sąlygų arba žmonių gyvenimo sąlygų pasikeitimo“, – po Valstybės gynimo tarybos (VGT) Preaidentūroje žurnalistams ketvirtadienį sakė G. Nausėda.
„Eina kalba apie tokius mokesčius, kaip cukrus, lošimo papildomas apmokestinimas. Neturiu iliuzijų, kad jie milijardus generuos, turbūt pakankamai optimistiškas įvertinimas, kad jie galėtų generuoti iki 100 mln. eurų, bet tai nemenka suma, kuri leistų sumažinti planuojamą biudžeto deficitą“, – kalbėjo jis.
Pasak prezidento, valdžios sektoriaus deficito sumažinimas „net ir viena dešimtąja jau yra pasiekimas“.
G. Nausėda pabrėžė, kad Lenkija planuoja 7,1 proc. BVP biudžeto deficitą.
„Tiesiog galime matyti, kokius prioritetus turi mūsų kaimynė. Nemanau, kad jie siekia biudžeto deficito dėl paties deficito. Jie siekia dėl to, kad turi labai ambicingus krašto apsaugos, gynybos finansavimo planus ir jie pasirengę tai įgyvendinti, atsižvelgdami į labai realią iškilusią grėsmę, kuri yra aplink mus visus“, – teigė prezidentas.