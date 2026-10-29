Dėl „Palantir“ Lietuvoje dar dedami taškai: Sinkevičius atskleidė, kas vyksta

„Derėtis, kalbėtis su atstovais reikia, gauti komercinius pasiūlymus reikia ir tiktai juos gavus, matyt, priimti vienokias ar kitokias išvadas. Tai kol kas sprendimo nėra, pokalbiai galimi ir tam yra įpareigojama Krašto apsaugos ministerija“, – ketvirtadienį žurnalistams Vyriausybėje po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio sakė premjeras.
Apie Lietuvos svarstymus Lietuvos kariuomenei įsigyti „Palantir“ sistemą trečiadienį pranešė TV3 Žinios.
Partnerės Prancūzija ir Vokietija savo ruožtu siekia kurti europines alternatyvas „Palantir“ sistemai, nuogąstaudamos dėl priklausomybės nuo JAV technologijų ir prieigos prie jautrių duomenų.
Premjeras pabrėžė pasitikintis JAV kaip strategine Lietuvos partnere.
„Šiandien dienai, ar JAV yra mūsų strateginis partneris? Jeigu atsakymas taip, tai turbūt jų produkcija, ar tai būtų amunicija, ar tai būtų geležis, ar tai būtų programinė įranga, tada mums turbūt lieka pasitikėti partneriais, o jeigu mes jais abejojam, tai tada turbūt reiktų abejoti labai plačiai. Aš asmeniškai neabejoju“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.