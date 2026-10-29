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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius žada mažinti biurokratiją kino versle bei skatinti vietos produkciją

2026-10-29 11:12 / šaltinis: BNS
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2026-10-29 11:12
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Lietuvai kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkaujant ES Tarybai premjeras Mindaugas Sinkevičius žada mažinti biurokratiją kino versle bei skatinti vietos produkciją.  

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (12)

Lietuvai kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkaujant ES Tarybai premjeras Mindaugas Sinkevičius žada mažinti biurokratiją kino versle bei skatinti vietos produkciją.  

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„Lietuviško kino industrija yra itin gyvybinga ir auganti, o pati Lietuva dėka čia dirbančių profesionalų ir palankios mokestinės aplinkos yra tapusi didelių vardų ir sėkmingų projektų traukos vieta. Todėl mums itin svarbios sąlygos, reglamentuojančios industrijos veiklą Europoje, ir galimybės lietuviškam kinui stiprinti partnerystes. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu sieksime subalansuotų, biurokratiją mažinančių ir vietos produkciją skatinančių sprendimų“, – pranešime teigė M. Sinkevičius, Vilniuje susitikęs su JAV kino asociacijos „Motion Picture Association“ atstovais. 

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Susitikime ketvirtadienį aptartas lietuviško kino gamybos ir bendradarbiavimo skatinimas, europinės audiovizualinės politikos, autorinių teisių klausimai, pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba.

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Šalys pabrėžė, jog svarbios taisyklės, kurios atspindėtų sparčiai kintančią audiovizualinės žiniasklaidos aplinką, naujus rinkos dalyvius ir dirbtinio intelekto raidą. Taip pat vis svarbesnė tampa nepilnamečių apsauga skaitmeninėje erdvėje.

Taip pat aptartas bendras įsipareigojimas užtikrinti autorinių teisių apsaugą.

„Motion Picture Association“ yra 1922 metais JAV įkurta pasaulinės kino, televizijos ir srautinių transliacijų industrijos asociacija.

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