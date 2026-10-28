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Premjeras skelbia, kad koalicija sutarė dėl mokesčių didinimo: štai už ką mokėsime daugiau

2026-10-28 17:43 / šaltinis: BNS / aut. /
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut. /
2026-10-28 17:43
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ieškant papildomų pajamų kitų metų biudžetui, valdančioji koalicija sutaria didinti mokesčius azartiniams lošimams, loterijoms bei vadinamąjį cukraus mokestį.

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)
GALERIJA (27)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ieškant papildomų pajamų kitų metų biudžetui, valdančioji koalicija sutaria didinti mokesčius azartiniams lošimams, loterijoms bei vadinamąjį cukraus mokestį.

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„Šitos dvi sritys visuotinai priimtinos kaip tos, kuriomis galėtume papildyti valstybės biudžetą“, – po koalicinės tarybos posėdžio trečiadienį sakė M. Sinkevičius.

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Pasak jo, sutariama, kad didesni mokesčiai įsigaliotų nuo liepos. Premjeras teigė atsargiai besitikintis, kad papildomos priemonės leis padidinti valstybės biudžeto pajamas 100 mln. eurų per metus, tad kitąmet padidintų mokesčių efektas siektų pusę šios sumos.

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„Sakyčiau, tai tos mokesčių kategorijos, kurios nepaveikia arba nepaliečia eilinio vartotojo, bet irgi reikalauja sutarimo“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

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„Tam reiksė pastangų, (...) bet turime tikslą tą 3,8 proc. (biudžeto deficitą – BNS) pagerinti ir pamažinti“, – pabrėžė politikas.

Pasak premjero, valdantieji taip pat sutarė nuo kitų metų liepos padidinti vaikų priežiūros išmokas su galimomis 4 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) lubomis.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Koalicinės tarybos posėdis dėl 2027-ųjų metų biudžeto

Seimui pateiktame „Sodros“ biudžeto projekte jas suplanuota didinti nuo 2028 metų, kam nepritarė Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – jos pirmininkas Virginijus Sinkevičius trečiadienį pareiškė, kad tai viena priežasčių, kodėl demokratai nepalaikys dabartinio biudžeto projekto.

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„Vaiko priežiūros išmokos bus didinamos nuo liepos 1 dienos su pakeistomis lubomis iki 4 VDU“, – teigė M. Sinkevičius.

Premjeras teigė, kad koalicijoje kol kas nesusitarta dėl kitų mažųjų koalicijos partnerių siūlytų mokestinių iniciatyvų – viršpelnių apmokestinimo energetikos sektoriaus įmonėms bei akcizų alkoholiui ir tabakui didinimo.

M. Sinkevičius taip pat nurodė asmeniškai pavesiantis ministrams ieškoti būdų taupyti jų sritims asignuotas lėšas: „Administruojant personalą, IT ūkį, turtą, kuriuo jie disponuoja – ministerijos, joms pavaldžios įstaigos. Tai gali lemti, kad bus pokyčių, pertvarkų, struktūrinių pasikeitimų, kurių reikalausiu asmeniškai.“

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Tuo metu specialiai biudžetui suburta koalicijos partnerių darbo grupė apibendrins ir parengs pasiūlymus, kaip sumažinti viešąsias išlaidas ir padidinti pajamas, kuriems pritaria visos trys partijos, tikino ministras pirmininkas.

Jo teigimu, darbo grupės rezultatai turėtų būti aptarti kitame koalicinės tarybos posėdyje lapkričio 11 dieną.

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„Kad nebūtų blaškymosi, bet kad būtų koalicijos partijų sutarimas, kokias korekcijas darome biudžete pajamų prasme, išlaidų prasme. Kad biudžetas labiau tenkintų ir atlieptų visuomenės poreikius, bet būtų ir fiskališkai tvaresnis“, – aiškino M. Sinkevičius.

Jis taip pat pabrėžė, kad koalicijos partneriai rodo norą susitarti.

„Manau, kad koalicijos partneriai išreiškė poziciją, kad yra noras balsuoti už biudžetą, bet yra ir matymas, kur jį galima patobulinti. Yra ir proaktyvus noras, kad dokumentas, kuris pateiktas Seimui, bus patobulintas, geresnis. Dėl jo turiu viltį, kad sutarsime ir jis bus priimtas gruodžio mėnesį“, – kalbėjo premjeras.

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Tiek demokratai, tiek „valstiečiai“ anksčiau turėjo priekaištų socialdemokratams, kad jie nesitarė ir nederino projekto jį rengdami, kad neaišku, kas lemia tokio dydžio biudžeto deficitą, kad neatspindėti kai kurie susitarimai.

Kaip rašė BNS, pagal dabartinį projektą, 2027-ųjų valstybės biudžeto pajamos turėtų siekti 22,2 mlrd. eurų (su ES lėšomis) – 5,2 proc. daugiau nei šiemet, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų – 1,3 proc. daugiau. ES ir kita finansinė parama sieks 3,2 mlrd. eurų.

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Kitąmet krašto apsaugai planuojama skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), arba daugiau kaip 4,8 mlrd. eurų. Taip pat numatoma didinti pensijas, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, finansuoti papildomas paramos šeimoms priemones.

Planuojamas valdžios sektoriaus deficitas sieks 3,8 proc. BVP, o valstybės skola – 48,2 proc. BVP. Europiniai Mastrichto kriterijai atitinkamai numato 3 proc. ir 60 proc. ribas.

Kitų metų valstybės biudžeto projektas jau pateiktas Seimui, dabar jį svarsto parlamentiniai komitetai.

indeliai.lt

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