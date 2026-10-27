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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Premjeras: valstybei reikia užtikrinti tinkamą duomenų centrų apsaugą

2026-10-27 12:46 / šaltinis: BNS / aut. /
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut. /
2026-10-27 12:46
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Susisiekimo ministerijai siūlant Vyriausybei į nacionaliniam saugumui svarbaus turto bei įrenginių sąrašą įtraukti Registrų centro ir Lietuvos radijo ir televizijos centro valdomus duomenų centrus bei kai kuriuos kitus objektus, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tinkama duomenų centrų apsauga yra svarbi ir reikalinga.

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)

Susisiekimo ministerijai siūlant Vyriausybei į nacionaliniam saugumui svarbaus turto bei įrenginių sąrašą įtraukti Registrų centro ir Lietuvos radijo ir televizijos centro valdomus duomenų centrus bei kai kuriuos kitus objektus, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tinkama duomenų centrų apsauga yra svarbi ir reikalinga.

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„Duomenų centrų poreikis atsiranda (...) iš Telecentro poreikių, dar net ir Krašto apsaugos ministerija apie tokį duomenų centrą svarsto. Galbūt įmanoma dar ir sinergija – kad po vienu stogu skirtingos duomenų centrui reikalingos spintos, skirtingi saugumo lygiai. Duomenų centrų apsauga tikrai reikalinga, manau, kad jie bus įtraukti į strateginių saugomų objektų sąrašą“, – Lietuvos radijo ir televizijos centre (Telecentre) antradienį Vilniuje žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

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Ministerijos parengtame Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo projekte taip pat numatoma į saugumui svarbaus turto bei įrenginių sąrašą įtraukti ir Vilniaus televizijos bokštą, Kauno radijo relinę stotį, Giraitės ginkluotės gamyklos valdomas lauko parako saugyklas ir gamybos korpusą bei Lietuvos pašto Vilniaus logistikos centrą.

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Pasak projekto, taip norima užtikrinti valstybės informacinių išteklių, visuomenės informavimo ir perspėjimo, gynybos pramonės bei pašto ir logistikos funkcijų tęstinumą.

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„Valstybiniai duomenų centrai naudojami valstybės informacinėms sistemoms, registrams ir kitiems valstybės informaciniams ištekliams saugoti ir tvarkyti. Vilniaus televizijos bokštas ir Kauno radijo relinė stotis – radijo ir televizijos programų signalams, perspėjimo pranešimams ir kitai visuomenei svarbiai informacijai perduoti. Šių objektų veiklos sutrikimai, neteisėta prieiga, sabotažas ar kontrolės praradimas galėtų turėti reikšmingų neigiamų pasekmių“, – rašoma projekto aiškinamajame rašte.

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Pataisas trečiadienį svarstys Vyriausybė, o jai pritarus, projektas bus teikiamas Seimui.

Pabrėžiama, kad Giraitės ginkluotės gamyklos technologinės linijos, įranga, kontrolės sistemos, dokumentacija ir žaliavų atsargos sudaro vientisą, dideles investicijas atspindintį ir sunkiai atkuriamą kompleksą.

„Objektai yra tiesiogiai susiję su valstybės gynybos pramonės baze ir šaudmenų gamybos potencialu, kurio išsaugojimas ir plėtra pripažįstami tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygmens prioritetu, ir kartu yra realūs potencialūs sabotažo, diversijų ir kitų hibridinio pobūdžio veiksmų taikiniai“, – teigia ministerija.

Tuo metu Lietuvos pašto logistikos centro įtraukimas leis geriau valdyti jo apsaugos riziką bei stiprinti universaliosios pašto paslaugos, siuntų ir korespondencijos paskirstymo ir kitas funkcijas krizės, ekstremaliosios situacijos ar mobilizacijos metu.

indeliai.lt

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