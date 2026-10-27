Premjeras apie siūlymą nuo 2030-ųjų įvesti visuotinį šaukimą: „Mes tikrai svarstysime“

„Artimiausiame VGT posėdyje mes tikrai svarstysime, vienas iš klausimų yra aptarti ir visuotinio šaukimo modelį“, – antradienį sakė M. Sinkevičius.
Premjero teigimu, įvedus visuotinį šaukimą, kasmet į kariuomenę galėtų būti pašaukiama apie 15 tūkst. jaunuolių. Vis dėlto, anot jo, prieš nustatant konkrečią datą būtina įvertinti turimus kariuomenės pajėgumus.
„Visuotinis šaukimas – tai nėra data kalendoriuje. (...) Be to, kad pasakysime, kuriais metais, visus tuos, kuriuos pašauksime, turėsime apmokyti. Tai klausimas, ar turime pakankamai instruktorių (kad parengtume – ELTA), sakykime, 15 tūkst. pašauktųjų? Ar turime tinkamą patalpų kiekį, ar tai būtų stacionarios patalpos, ar konteineriai?“ – kalbėjo Vyriausybės vadovas.
M. Sinkevičius pabrėžė, kad sprendimas dėl visuotinio šaukimo įvedimo turėtų būti grindžiamas realiu kariuomenės pasirengimu, o ne vien pasirinktais metais.
„Reikia aiškiai įsivardinti, ir tai bus užduota“, – akcentavo premjeras.
Konservatorių siūlymas
ELTA primena, kad antradienį Seimo konservatoriai pasiūlė nuo 2030 metų sausio 1-osios Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą į kariuomenę, atsisakant dabartinės atsitiktinės karo prievolininkų atrankos tvarkos.
Įstatymų pataisas inicijavusio Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno teigimu, iki 2030 metų būtų pakankamai laiko pasirengti pokyčiams, išspręsti instruktorių bei infrastruktūros trūkumo problemas.
Pagal siūlomą modelį privalomai tarnauti būtų šaukiami visi nustatytus kriterijus atitinkantys vaikinai, o merginos tarnybą galėtų rinktis savanoriškai. Įstatymų pataisas pasirašė 22 parlamento TS-LKD frakcijos nariai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.