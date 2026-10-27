Premjeras: koalicinė taryba trečiadienį rinksis aptarti kitų metų valstybės biudžetą

„Kol kas vienas ir pagrindinis klausimas – biudžetas. (...) Rinksimės parlamente, pas Seimo pirmininką. (...) Planuojame rytoj 16 valandą susirinkti“, – antradienį žurnalistams sakė Vyriausybės vadovas.
Kaip rašė BNS, pagal dabartinį projektą, 2027-ųjų valstybės biudžeto pajamos turėtų siekti 22,2 mlrd. eurų (su ES lėšomis) – 5,2 proc. daugiau nei šiemet, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų – 1,3 proc. daugiau. ES ir kita finansinė parama sieks 3,2 mlrd. eurų.
Kitąmet krašto apsaugai planuojama skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), arba daugiau kaip 4,8 mlrd. eurų. Taip pat numatoma didinti pensijas, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, finansuoti papildomas paramos šeimoms priemones.
Planuojamas valdžios sektoriaus deficitas sieks 3,8 proc. BVP, o valstybės skola – 48,2 proc. BVP.
Kitų metų valstybės biudžetą dar turės patvirtinti Seimas.
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