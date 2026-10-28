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Premjeras: turime sukurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą

2026-10-28 14:36 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autorius(-ė) Gytis Pankūnas
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-28 14:36
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Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikia sukurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Vyriausybės vadovas viliasi, jog tokia priemonė padėtų stiprinti nusikaltimų prevenciją.

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Dainiaus Labučio)

Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikia sukurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Vyriausybės vadovas viliasi, jog tokia priemonė padėtų stiprinti nusikaltimų prevenciją.

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„Galvojame ir turime realizuoti (idėją dėl – ELTA) tokius nusikalstamus veiksmus atlikusių asmenų registrą, viešą registrą. Ties tuo yra dirbama“, – žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje sakė M. Sinkevičius.

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Jis priminė, jog tokio registro sukūrimo iniciatyvą jau yra pateikęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas.

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„Pasiryžimas turėti tokį seksualinių smurtautojų registrą yra išlikęs“, – tvirtino ministras pirmininkas.

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M. Sinkevičius pabrėžė, kad tokio seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimas galėtų papildyti Vyriausybės patvirtintą kovos su seksualiniais nusikaltimais planą.

Paklaustas apie kritiką, kad registras gali nesumažinti seksualinių nusikaltimų, Vyriausybės vadovas teigė tikintis, jog jis padės užkirsti kelią tokiems nusikaltimams.

„Yra daug pavyzdžių net ir mano gimtajame mieste. Realus atvejis: asmuo, tėvai pastebėjo, kelis kartus sėdi ir stebi vaikus vaikų žaidimo aikštelėje. Paskui pasirodo, kad jis yra teistas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus. Tai gal ir pravartu tėvams, turint įtarimą, ar jų aplinkoje, jų teritorijoje, jų mieste yra tokių asmenų. Ir tada galbūt, jeigu bus sudaryta galimybė turėti ne tik vardą, pavardę, bet galbūt ir nuotrauką, identifikuoti tokį asmenį ir tada atitinkamai į tai reaguojant, galvoti, pranešti ir žinoti, kad tai ne šiaip sėdintis, stebintis praeivis, o galbūt turintis negerų kėslų pilietis“, – komentavo M. Sinkevičius.

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Ministras pirmininkas tvirtino, kad dėl detalių, pavyzdžiui, kiek laiko už seksualinius nusikaltimus nuteistas asmuo turėtų būti įrašytas registre, būtina diskutuoti. 

„Bet neatsitraukiu nuo pozicijos, kad toks registras Lietuvoje turi veikti“, – sakė M. Sinkevičius.

Kaip skelbta, Vyriausybė trečiadienį pritarė tarpinstituciniam planui, kuriuo siekiama efektyviau užkirsti kelią seksualiniams nusikaltimams, apsaugoti nepilnamečius ir mažinti pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką. Šiame plane be kitų įvairių priemonių numatyta griežtinti bausmes už minėtus nusikaltimus.

Kaip nurodoma teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės Vyriausybei pristatytame plane, viena pagrindinių minėto plano krypčių – užkirsti kelią seksualiniam smurtui prieš vaikus. Tam numatoma tikslinti pareigą pranešti apie galimus vaiko teisių pažeidimus, nustatyti vaikams saugios aplinkos standartą ir riboti įtariamųjų bei kaltinamųjų galimybes dirbti ar vykdyti veiklą, susijusią su kontaktais su vaikais.

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