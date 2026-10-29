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Sinkevičius sako, kad jį nuvilia EK siūlymas oro gynybą finansuoti SAFE paskola, ne ES biudžetu

2026-10-29 13:49 / šaltinis: ELTA
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2026-10-29 13:49
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jį nuvilia Europos Komisijos (EK) siūlymas Baltijos šalims oro gynybos poreikius finansuoti ne europinio biudžeto, o skolintomis lengvatinės priemonės SAFE lėšomis.

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Dainiaus Labučio)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jį nuvilia Europos Komisijos (EK) siūlymas Baltijos šalims oro gynybos poreikius finansuoti ne europinio biudžeto, o skolintomis lengvatinės priemonės SAFE lėšomis.

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Portalui lrt.lt už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius teigė, kad EK laikosi pozicijos, jog papildomų didelių finansavimo šaltinių europiniame biudžete nėra, todėl siūlo naudotos SAFE paskolomis. 

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„Tai labai neigiamas signalas, nes tikrai buvo vykdomos maksimalios pastangos kalbant, (…) kad tai yra reikalinga. (…) Esame pasienyje, rytiniame flange ir akivaizdu, kad pas mus atskrenda dronai ir mums tai kelia iššūkių. Ir tas nesupratimas arba nepakankamas solidarumas Europos Sąjungos viduje šiek tiek stebina. (…) Tai šiek tiek tokia nuvilianti pozicija iš Europos Sąjungos“, – žurnalistams trečiadienį sakė M. Sinkevičius.

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„Noriu tikėti, kad gal tai dar ne paskutinis ir ne galutinis sprendimas, bet vėlgi tai kelia papildomų iššūkių – (…) SAFE pinigai yra tiesiog skolinimosi galimybė, jeigu yra pasiūlymas naudotis SAFE, tai reiškia – tiesiog daugiau skolinkitės. (…) Tai tik tokia simbolika, kad pinigų nėra, eikite pasinaudokite finansinius instrumentus, skola niekur nedingsta, ją reikia grąžinti“, – tikino premjeras.

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Baltijos šalys kreipėsi į EK

Dar rugsėjį Lietuva, Latvija ir Estija kreipėsi į EK, prašydamos skirti 500 mln. eurų apsaugai nuo bepiločių orlaivių stiprinti. 

Trijų valstybių gynybos ministrai papildomo finansavimo poreikį grindė išaugusia Rusijos keliama grėsme. Baltijos šalys tikėjosi, kad papildomą finansavimą pavyks gauti dar iki šių metų pabaigos.

Pagal SAFE priemonę Lietuvai numatyta galimybė pasiskolinti iki 6,375 mlrd. eurų gynybos poreikiams finansuoti.

indeliai.lt

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