Atskleidė, kaip atrodys Kauno miesto kalėdinė eglė: „Aišku, tada lygini su Vilniumi...“

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Kauno eglę po pertraukos vėl puošianti menininkė J. Šmidtienė tikino ją išsirinkusi iš keliolikos kandidačių.
„Apžiūrėjau apie 12 eglučių, 10 buvo galima paimti, bet šitos ne tik ūgis geras, bet dar ir plotis – sveika, graži, lygi. Eglę dovanoja pakaunės Voškonių gyventojai. Į dangų ji stiebiasi 15 metrų, o laja į plotį vietomis išsikerojusi net 9 metrus“, – pasakojo J. Šmidtienė.
Tema – „Sniego nėriniai“
Eglutę Kauno menininkė šiemet apgaubs nėriniais.
„Tą eglutę puošiame kaip žmogų – nėriniais galime papuošti kaip gražią damą, kaip nuotaką, todėl ir tema tokia – „Sniego nėriniai“. Idėją parsivežiau iš Italijos. Tai labai smulkus nėrinys, kurį atlieka moterys Italijoje: nusipiešiamas šablonas, pridaigstomas siūliukas ir tada mažais mazgeliais daromas piešinys. Mes šabloną nusipiešėme, tik didelį, vietoj siūlo naudojame karkasėlį, o veriame ne mazgelius, o kamuoliukus“, – dalijosi moteris.
Iš girliandų ant eglutės gims atpažįstami pasakų siužetai.
„Angeliukas, gyvybės medis – tautiškai suprantama, arkliukai šuoliuojantys, paukšteliai, visiems žinoma pasakėčia „Lapė ir varna“, – pasakojo J. Šmidtienė.
Plušančios savanorės kasdien dirbtuvėse praleidžia kelias valandas – joms reikia suverti tūkstančius kamuoliukų.
„Net neskaičiuoju – darbo daug, net nepastebiu, kaip bėga laikas“, – sakė savanorė Melita.
„Automatiškai veriasi viskas, labiau reiktų saugoti pirštus, kad nepasidurtum su adata“, – pridūrė savanorė Emilė.
Eglę puoš stalo teniso kamuoliukai
Plastikinius kamuoliukus iš perdirbtų žaliavų specialiai pagamino užsienio įmonė.
„Ši medžiaga panaudota antrą kartą – perdirbtas plastikas ar vienkartiniai indai. Šie kamuoliukai jau netinka stalo tenisui žaisti. O atėjusių pasigrožėti eglute į Rotušės aikštę lauks daug staigmenų. Po eglute bus galima užeiti – ji bus pakilusi nuo žemės ant tų nėrinių. Viduje bus galima atsisėsti, aplink kamieną stovės 12 baltų karališkų kėdžių. Bus tikra šviesų terapija – šiemet žaliaskarė švies gerokai ryškiau nei ankstesniais metais“, – sakė J. Šmidtienė.
„Jeigu skaičiuotume kilometrais – apie 5 km, jei šviesos šaltiniais – apie 50 tūkst. Visa žibės, visa švies, kai kur blyksės“, – teigė darbų vadovas Tomas Šmidtas.
Eglės viršūnėje puikuosis karūna. Kalbinti Kauno gyventojai tikino, kad jiems visada smalsu, kuo puošdama Kalėdų viešnią nustebins miesto menininkė:
„Aišku, smalsu. Visada džiaugiamės, kai Kauno eglė graži, kovojame.“
„Oi oi, aišku, tada lygini su Vilniumi – Kaunas, Vilnius, labai gerai.“
„Būtinai bus įdomu pamatyti ką nors naujo, įdomaus. Einame su kolege ir tik vienas žodis buvo ištartas – artėja Kalėdos.“
Pagrindinės Kauno eglės įžiebimas Rotušės aikštėje vyks lapkričio 27-ąją, jį tiesiogiai transliuos „TV3 televizija“.
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