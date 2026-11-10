Gedulo dieną Krokuvoje – dalies lenkų priekaištai tarnyboms: „Galėjome užkirsti kelią tragedijai“

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Gedintys lenkai užplūdo Krokuvos turgaus aikštę, kur šeštadienį 24-erių lenkas iš pravažiuojančio automobilio nušovė 6 žmones ir sužeidė 15.
Gyventojai susirūpinę – ar buvo įmanoma išvengti tragedijos?
Vadinamojoje tylos eisenoje, į kurią, pasak spaudos, susirinko bene 15 tūkst. žmonių, vienas šalia kito žengė Lenkijos prezidentas K. Nawrockis ir premjeras D. Tuskas.
Tragedijos akivaizdoje skirtingų politinių krypčių vedliai demonstravo vienybę – minėjime dalyvavo kartu.
„Šiandien Krokuvoje 8 val. būkime visi kartu“, – sakė D. Tuskas.
Prezidento kanceliarija skelbė, kad du ligoninėje tebegydomi policininkai, kurie sustabdė žudiką, bus apdovanoti Karininko kryžiaus ordinais. Tačiau kai kurie lenkai kelia klausimus, kodėl policija neužkirto kelio tragedijai.
„Tam galėjo būti užkirstas kelias, jei tarnybos būtų anksčiau sureagavusios. Sakau tai labai atsakingai. Žinoma, galime melstis už juos, užjausti juos, bet galėjome užkirsti kelią tragedijai“, – kalbėjo liudininkas, gidas Maciejus Mizejewskis.
Plinta vaizdo įrašas, kaip pirmas į pagalbą sužeistam policininkui skuba žmogus su ramentais, o netrukus atbėga padėti ir kiti. Apie vienybę tragedijos akivaizdoje kalba ir šalia kulkomis suvarpytos sienos dedantys atminimo žvakutes bei gėles.
„Lenkija yra labai saugi šalis ir, deja, tai įvyko. Bet mes būsime vieningi, tai svarbiausia“, – sakė Krokuvos gyventojas Pawelas Jakubowskis.
Žvakės rusena ir prie žudiko namų. 24-erių lenkas čia nušovė savo miegančius tėvus ir seserį.
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