Aiškėja daugiau detalių apie masines muštynes Rukloje – vieno sužeistojo būklė sunki: „Konfliktas vyko tarp...“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Rukloje nufilmavo masines muštynes
Štai kokia dramatiška įžanga į savaitgalį užfiksuota Rukloje, Jonavos rajone. Vėlyvą vakarą, prieš vidurnaktį, automobilių stovėjimo aikštelėje prie daugiabučio įsiplieskia masinis konfliktas – dalyvauja keliasdešimt žmonių. Sukrečiančiais vaizdais dalijasi portalas „Jonavos žinios“.
„Maždaug apie 23 valandą sulaukta pranešimo, kad vyksta konfliktas ir galimai muštynės“, – sakė Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Nakties tyloje aidi riksmai ir keiksmažodžiai, girdisi ir vyriški, ir moteriški balsai. Gyventojai pliekiasi ne tik žodžiais, spardosi, daužosi kumščiais, švaistosi peiliais. Ar naudojo ir kitus ginklus – policija dar aiškinasi. Du konflikto dalyviai atsidūrė Kauno klinikose.
„Aštuoniolikmetis sužeistasis buvo blaivus, o ar 26 vyras buvo blaivus, paaiškės tik tyrimo eigoje, kai pareigūnai sulauks kraujo tyrimų atsakymo“, – aiškino Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Vieno sužeistojo būklė sunki
TV3 šaltinių teigimu, vyresniojo sužaloto vyro būklė sunki – jam perdurtas plautis. Policija po medikų žinios perkvalifikavo ir ikiteisminį tyrimą iš viešosios tvarkos pažeidimo į sunkų sveikatos sutrikdymą, už kurį gresia maksimali bausmė – 12 metų kalėjimo.
„Pirminiais duomenimis, konfliktas vyko tarp lietuvių ir Ukrainos romų“, – sakė Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Nors vaizdo įraše matyti, kad besimušančių asmenų bent kelios dešimtys, atvykus policijai, dalis jų paspruko. Tad pareigūnai vietoje sulaikė 5 asmenis: 2 moteris ir 3 vyrus. Jiems nuo 19 iki 35 metų, visiems įteikti šaukimai atvykti į komisariatą. Sulaikytieji buvo išgėrę.
„Buvo nustatytas lengvas arba vidutinis girtumo laipsnis“, – sakė Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Tai jau ne pirmos masinės muštynės Rukloje šiemet. Rugpjūčio pabaigoje mušėsi keliolika asmenų. Tąkart policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Pareigūnai aiškinasi, ar šie konfliktai susiję.
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