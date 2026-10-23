Rukloje pradedamas pirmasis karinės infrastruktūros plėtros etapas

Jame planuojama įrengti techninio aptarnavimo ir sandėliavimo pastatus Lietuvos kariuomenės pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Artilerijos ir Logistikos batalionams bei NATO daugianacionalinei kovinei grupei.
Šiuo metu vyksta rangos darbų pirkimo konkursas.
„Rukloje pirmiausiai bus įrengta techninio aptarnavimo ir sandėliavimo infrastruktūra, būtina logistinei paramai, o kitame etape bus statomos administracinės ir gyvenamosios patalpos keliems tūkstančiams karių. Vystydami naują karinę infrastruktūrą, atliepiame augančios Lietuvos kariuomenės poreikius“, – penktadienį ministerijos išplatintame pranešime sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Kaip skelbia KAM, logistinės dalies rangos darbų pirkimo rangovas paaiškės iki šių metų pabaigos, o statybos baigtos bus 2028 m.
2025 m. Rukloje atidaryta nuolatinė NATO daugianacionalinei kovinei grupei skirta logistinės paramos aikštelė. Joje įrengtos remonto ir aptarnavimo dirbtuvės, sandėliai, plovykla, degalinė bei kita techniniam aptarnavimui ir aprūpinimui būtina infrastruktūra ir įranga.
Ministerijos teigimu, vykdomi infrastruktūros projektai teikia ekonominę naudą Lietuvai – skaičiuojama, kad daugiau nei 60 proc. infrastruktūros projektams skirtų lėšų lieka Lietuvoje, nes vystant infrastruktūrą – statant kareivines ir sandėlius, tiesiant kelius kariniuose poligonuose ir kariuomenės daliniuose – darbus dažnai atlieka Lietuvos įmonės.