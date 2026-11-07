Rukloje per konfliktą sužaloti du vaikinai, penkiems asmenims policija įteikė šaukimus

Kaip praneša Policijos departamentas, lapkričio 6 dieną apie 23 val. Rukloje, konflikto metu sužaloti vyras (gim. 2000 m.) bei jaunuolis (gim. 2008 m.). Jie buvo pristatyti į ligoninę Kaune.
Konflikte dalyvavusiems neblaiviems moteriai (gim. 1997 m.) (1,55 prom.), vyrui (gim. 2000 m.) (0,74 prom.), moteriai (gim. 2003 m.) (1,59 prom.), vyrui (gim. 1991 m.) (1,81 prom.) ir vyrui (gim. 2007 m.) (0,39 prom.) įteikti šaukimai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Pagal Baudžiamąjį kodeksą, tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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