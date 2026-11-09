64 lengvatos Lietuvai kitąmet kainuos beveik 4 mlrd. eurų – ko teks atsisakyti? „Dirbame su kiekviena idėja“

Ekonomistai toliau kritikuoja valstybės biudžeto projektą, kurio deficitas, pasak Valstybės kontrolės, kitąmet gali siekti net 5 proc.
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Biudžeto deficitas rizikuoja pasiekti 5 proc.
Valstybės kontrolė įvertino finansų ministro Taurimo Valio namų darbus. Ministras biudžeto projekte nurodė, kad valstybės biudžeto deficitas turėtų siekti maždaug 3,8 proc.
Tačiau, pasak valstybės kontrolierės, Finansų ministerija padėtį vertina per daug optimistiškai, todėl skolintis gali tekti daugiau.
„Įvertinome išlaidas ir pajamas, kurios neįtrauktos į biudžeto projektą, ir matome, kad dalis išlaidų nėra įtraukta. Kalbu apie paramą Ukrainai, geležinkelių infrastruktūrai. Taip pat neįtraukėme 200 mln. eurų pajamų kaip tvarių pajamų iš šešėlio“, – sakė valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.
Valstybės kontrolei antrina ir šalies ekonomistai bei Seimo opozicija.
„Įpylė valstybės kontrolė žibalo į ugnį, ir taip jau stipriai liepsnojančią. Aš taip pat sakiau, kad deficitas bus didesnis. Jeigu ne kitais metais, tai einant tokiu keliu 2028–2029 metais turėsime didesnį nei 5 proc. deficitą. Būtent tai Valstybės kontrolė ir pasakė – kad galimai net kitais metais deficitas gali priartėti prie 5 proc.“, – sakė „Luminor“ ekonomistas Žygimantas Mauricas.
„Biudžetą paskelbus, gavus kriaušių iš visų – ekonomistų, Lietuvos banko, Valstybės kontrolės, Europos Komisijos... Iš visų gavus. Koalicija turi dirbti iki biudžeto paskelbimo, o ne po jo, o tai tik įrodo, kad Mindaugas Sinkevičius nesugeba valdyti šitos koalicijos“, – tikino liberalas Simonas Gentvilas.
Kokių lengvatų gali tekti atsisakyti – neskelbiama
Valdantieji pabrėžia, kad Finansų ministerija ir Valstybės kontrolė kitaip skaičiuoja šalies biudžeto deficito dydį.
„Bet kuri žinia, jeigu ji dar su minuso ženklu, nėra pati geriausia, bet žiūrint iš metodikos požiūrio, kaip mums aiškino finansų ministras, kodėl atsiranda didesni skaičiai – kai kurių darbų jie neįskaičiuoja į balansą“, – kalbėjo socialdemokratas Algirdas Sysas.
Biudžeto darbo grupė pabrėžė, kad deficitas tikrai bus mažesnis, kai bus parengta patobulinta šalies biudžeto versija.
„Pritariu argumentams, kad šeimos paketo išlaidas turėtume šiek tiek pakoreguoti“, – sakė Seimo narys Tomas Tomilinas.
Valdantieji praėjusią savaitę užsiminė, kad mėgins peržiūrėti šiuo metu galiojančias mokesčių lengvatas. Kitąmet 64 lengvatos valstybei kainuos beveik 4 mlrd. eurų. Kurios lengvatos gali dingti pirmosios, politikai kol kas nutyli.
„Mes turinio neskelbiame, tiesiog dirbame su kiekviena idėja. Kai jau matoma, kad idėja gali judėti toliau, vyksta koalicijos pasitarimas ir jai pritariama arba nepritariama. (...) Lengvatų yra kone šimtas ar net daugiau. Pelno, akcizų, PVM lengvatos – jų yra labai didelis kiekis“, – kalbėjo T. Tomilinas.
Valdančiųjų biudžeto darbo grupės galutiniai sprendimai turėtų paaiškėti trečiadienį, kai namų darbus vertins koalicijos taryba.
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