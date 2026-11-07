Lietuvos rankos surištos? Minskui atsisakius išduoti Celofaną laukiama tik 1: „Ne vienas atvejis buvo“

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Nors šiuo metu A. Kandrotas-Celofanas jau turėtų sėdėti už grotų, jis vaikštinėja laisvėje. Tik ne Lietuvoje, o kaimyninėje Baltarusijoje. Į priešiško režimo šalį jis paspruko dar gegužę, galimai norėdamas išvengti gresiančio įkalinimo. Apkaltinamąjį nuosprendį birželio pradžioje priėmė Lietuvos apeliacinis teismas, pusmečiu sutrumpinęs Kauno apygardos teismo skirtą bausmę.
„Buvo nuteistas dėl apgaulingos apskaitos, neteisingų duomenų pateikimo ir neteisėto akcizais apmokestinamų prekių laikymo – jam paskirta 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė“, – kalbėjo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis.
Baltarusija atsisakė išduoti Celofaną Lietuvai
Institucijos siekia A. Kandrotą susigrąžinti į Lietuvą, tačiau kol kas – nesėkmingai.
„Birželio 29 dieną buvo išduotas Europos arešto orderis, o 30 dieną kreiptasi į Teisingumo ministeriją, kad ji kreiptųsi į kompetentingas Baltarusijos institucijas dėl Antano Kandroto ekstradicijos“, – pasakojo A. Giedraitis.
Ir čia Lietuvos laukė akibrokštas – po kelių mėnesių tylos Baltarusija atsiuntė raštą.
„Gavome oficialų atsisakymą iš Baltarusijos generalinės prokuratūros. Atsisakymas lakoniškas, 5 eilučių, referuojama į vieną bendrą straipsnį, kad toks išdavimas prieštarautų jų įstatymams, teisėms ir laisvėms. Visiškas pasakymas „ne“ ir nebendradarbiavimas dvišaliuose santykiuose“, – sakė teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis.
Kol A. Kandrotas yra Baltarusijoje, Lietuvos rankos surištos – teisinių priemonių jį susigrąžinti nėra. Tačiau jei tik jis paliktų A. Lukašenkos valdomą šalį...
„Jei jis išvyktų iš Baltarusijos ir būtų kitoje šalyje, būtų galima iš naujo spręsti dėl ekstradicijos į Lietuvą ar Europos arešto orderio taikymo“, – tikino A. Giedraitis.
Šansas suimti – Celofano išvykimas iš Baltarusijos
Yra atvejų, kai nusikaltėlius teisingumas pasiveja ir po keliolikos metų.
„Ne vienas atvejis buvo, kai ir po 10–11 metų žmonės nuvyko pailsėti į Prancūziją ar Graikiją, buvo sulaikyti ir šiuo metu bausmes atlieka Lietuvoje“, – tikino M. Dobrovolskis.
O kol A. Kandrotas yra A. Lukašenkos valdomoje šalyje, Lietuvoje jis nuteistas ir riaušių prie Seimo byloje – čia jo laukia 4 metai kalėjimo. Dar 8 mėnesiams nelaisvės jis nuteistas dėl neapykantos kurstymo. Teisingumo viceministras sako, kad Lietuva ir toliau sieks A. Kandroto ekstradicijos.
„Dar nesibaigę ir kiti teisminiai procesai, tad turėsime pareigą kreiptis ir dėl kitų priimtų nuosprendžių“, – sakė M. Dobrovolskis.
Lietuvos teisėsauga negatyviai vertina A. Kandroto buvimą priešiškoje šalyje, o jis pats viešumo nevengia – dalyvauja įvairiose laidose, susitikimuose, renginiuose.
„Mūsų atsakingos institucijos mato šią situaciją, vertina grėsmes Lietuvai, jo pareiškimus bei bendradarbiavimą su Baltarusijos režimu“, – sakė M. Dobrovolskis.
Subendrinus visas neatliktas bausmes, kalėjime recidyvistas A. Kandrotas iš viso gali praleisti apie 5 metus ar net ilgiau.
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