Brangūs degalai piktina vairuotojus, o valdžia svarsto naujus mokesčius: „Tai nėra mūsų kaltė“

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Vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje siekia beveik 2,30 Eur už litrą, o benzino – 1,90 Eur. Tuo metu Lenkijoje dyzelinas ir benzinas kainuoja beveik puse euro už litrą pigiau.
Vairuotojams nenustojant piktintis brangiais degalais, premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė Energetikos, Finansų bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms įvertinti „Orlen“ ir kitų energetikos įmonių galimų viršpelnių dydžius ir parengti siūlymus dėl jų apmokestinimo.
„Esant dabartinei geopolitinei situacijai, sprendimai dėl energetikos įmonių viršpelnio apmokestinimo turi remtis aktualiais duomenimis ir konkrečiais skaičiavimais. Turime įvertinti, kokios priemonės būtų veiksmingos Lietuvoje ir kokią naudą jos duotų gyventojams“, – teigia ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Reaguodama į tokius Vyriausybės planus, „Orlen“ koncerno vadovybė grasina, kad gali sustabdyti apie pusės milijardo eurų vertės investicijas į gamyklos Mažeikiuose modernizavimą, be kurio tektų ją ilgainiui iš viso uždaryti. Tuo metu Vyriausybės nariai tvirtina tokių grasinimų iš Lenkijos dar nesulaukę.
„Jokios papildomos informacijos, kuri viešai prieinama, nesame gavę, jokių oficialių indikacijų, kad būtų siekiama koreguoti sprendimus, kurie anksčiau pasirašyti“, – teigia energetikos ministras Lukas Savickas.
„Jokios indikacijos šia tema neturime, kolegos aiškinsis, žiūrės“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Gadinsime santykius su Lenkija?
Na, o finansų ministras Taurimas Valys perspėja, kad jei Lietuva įvestų viršpelnio mokestį „Orlen Lietuvai“, tai pakenktų santykiams su Lenkija.
„Jie nėra kažkokie atsitiktiniai investuotojai, tai yra valstybinės kilmės didelis investuotojas, strateginės reikšmės investuotojas. Jų pasitraukimas būtų ne tik nekaltas dalykas. Puikiai suprantame, kur yra Lenkija, kokios yra geopolitinės grėsmės. Bet koks skaldymas, kiršinimas, suprantame, kuriai pusei groja ir žaidžia“, – perspėja finansų ministras Taurimas Valys.
Premjero grasinimus papildomais mokesčiais ne tik „Orlen“ naftos perdirbimo įmonei, bet ir kitoms energetikos bendrovėms su nerimu stebi ir elektros gamintojai.
„Mūsų pelnus stengiasi stipriai riboti, tačiau didžiąja dalimi tai nėra mūsų kaltė, kas vyksta rinkoje“, – teigia „Elektrum Lietuva“ atstovas Mantas Kavaliauskas.
Valdančiuosius, svarstančius, kaip padėti Lietuvos vairuotojams pakelti pabrangusių degalų išlaidas, degalinių atstovai dar kartą ragina sekti Lenkijos pavyzdžiu – tiesiog sumažinti mokesčius.
„Mums laikas derintis prie kaimyninių šalių akcizo dydžio, nes jei nafta pakyla, turėsime didelių problemų“, – sako Inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos vadovė Kristina Čeredničenkaitė.
Nesutaria dėl transporto bilietų nuolaidų
Tuo metu Seimas svarsto, kada ir kokiam laikui perpus atpiginti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietus. Keleivių autobusais vežėjai piktinasi, kad ir toliau yra diskriminuojami, mat kol negauna nuolaidų, dalis jų keleivių persėda į traukinius.
„Didžioji dalis naujų keleivių traukiniuose persėdo iš autobusų, maždaug iki 20 proc., kurie dubliuojasi su traukinių maršrutais“, – teigia Keleivių vežimo asociacijos vadovas Gintaras Nakutis.
Socialdemokratai žada, kad kelionės autobusais atpigs nuo šio mėnesio vidurio, tačiau demokratai sako, kad to nepakanka ir ragina nuolaidas tęsti bent iki Velykų.
Siekdamas skatinti keliones geležinkeliais, susisiekimo ministras žada jau kitais metais pradėti šalia geležinkelio naujų stočių statybas Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos priemiesčiuose.
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