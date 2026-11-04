Nufilmavo, kaip susidūrė du sraigtasparniai: žuvo žmogus

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Nepalo Everesto kalno regione stebėjimo kamera fiksuoja, kaip prie keliautojų grupės su kuprinėmis bazinėje stovykloje artėja raudonas sraigtasparnis.
Netrukus išnyra kitas pilkas sraigtasparnis. Ir pilotai jau nebegali išvengti nelaimės, planavę nusileisti kone toje pačioje vietoje, straigtasparniai susitrenkia ir krenta žemyn.
Raudonas sragtasparnis tėškiasi arčiau stovykloje laukiančių žmonių. Iš raudono sraigtasparnio kyla dūmai, o ant sniego matosi ir kraujo dėmių.
Jau aišku, kad šiuo sraigtasparniu skridęs Indijos pilietis žuvo, Naujosios Zelandijos pilietis atsipirko sužalojimais. Laimei, kitu sraigtasparniu buvo gabenami tik kroviniai. Abiejų sraigtasparnių pilotai liko gyvi, tik sužeisti.
Spėjama, kad sraigtasparnių pilotus galėjo apakinti saulė arba jie tarpusavyje aiškiai nesusitarė, kur tūps. Šiuo metu Nepale – kaip tik pats žygeivių ir alpinistų sezonas, kuriuo metu įvyksta ne viena tragiška nelaimė, mat čia suvažiuoja gausybė turistų iš viso pasaulio.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.