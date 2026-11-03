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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kraupi nelaimė Nepale: susidūrė sraigtasparniai, žuvo turistas

2026-11-03 10:46 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-03 10:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nepale antradienį susidūrus dviem sraigtasparniams, mėginusiems nusileisti žemiau Everesto bazinės stovyklos, žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar du buvo sužeisti, pranešė pareigūnai.

Nepale antradienį susidūrus dviem sraigtasparniams, mėginusiems nusileisti žemiau Everesto bazinės stovyklos, žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar du buvo sužeisti, pranešė pareigūnai.

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Sraigtasparniais buvo skraidinami žygeiviai, kurie populiaraus žygių sezono metu Nepale keliavo į Everesto bazinę stovyklą. Maršrutą buvo užklojęs storas sniego sluoksnis, tačiau sekmadienį, pagerėjus orams, tūkstančiai žygeivių vėl galėjo judėti.

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FOTOGALERIJA. Nepale susidūrė 2 sraigtasparniai

Evereste nėra kelių, todėl sraigtasparniai yra vienintelė priemonė nugabenti žemyn žygeivius ir gidus, kurie dėl šalčio ir didelio aukščio suserga arba pervargsta.

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Sraigtasparniai sudužo Feričės kaime, esančiame 4,2 tūkst. metrų aukštyje virš jūros lygio.

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Žuvo turistas iš Indijos

Solukhumbu rajono administracijos pareigūno Bhupendros Thapos teigimu, per avariją žuvo 47 metų turistas iš Indijos.

Vienas keleivis iš Naujosios Zelandijos buvo sužeistas ir išgabentas gydyti į sostinę Katmandu. Nepalietis pilotas taip pat patyrė sužalojimų, tačiau jam medicininė pagalba buvo suteikta vietoje.

Kol kas neaišku, kiek žmonių iš viso buvo abiejuose sraigtasparniuose.

Žygis į Everesto bazinę stovyklą trunka iki dviejų savaičių. Maršrutas prasideda Lukloje, kur yra vienintelis šio regiono aerodromas, ir veda į 5,3 tūkst. metrų aukštyje esančią bazinę stovyklą.

Šis žygis ypač populiarus rudenį, pasibaigus lietingajam sezonui ir dar neprasidėjus atšiauriems žiemos mėnesiams.

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