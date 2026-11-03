Kraupi nelaimė Nepale: susidūrė sraigtasparniai, žuvo turistas

Sraigtasparniais buvo skraidinami žygeiviai, kurie populiaraus žygių sezono metu Nepale keliavo į Everesto bazinę stovyklą. Maršrutą buvo užklojęs storas sniego sluoksnis, tačiau sekmadienį, pagerėjus orams, tūkstančiai žygeivių vėl galėjo judėti.
Evereste nėra kelių, todėl sraigtasparniai yra vienintelė priemonė nugabenti žemyn žygeivius ir gidus, kurie dėl šalčio ir didelio aukščio suserga arba pervargsta.
Sraigtasparniai sudužo Feričės kaime, esančiame 4,2 tūkst. metrų aukštyje virš jūros lygio.
Žuvo turistas iš Indijos
Solukhumbu rajono administracijos pareigūno Bhupendros Thapos teigimu, per avariją žuvo 47 metų turistas iš Indijos.
Vienas keleivis iš Naujosios Zelandijos buvo sužeistas ir išgabentas gydyti į sostinę Katmandu. Nepalietis pilotas taip pat patyrė sužalojimų, tačiau jam medicininė pagalba buvo suteikta vietoje.
Kol kas neaišku, kiek žmonių iš viso buvo abiejuose sraigtasparniuose.
Žygis į Everesto bazinę stovyklą trunka iki dviejų savaičių. Maršrutas prasideda Lukloje, kur yra vienintelis šio regiono aerodromas, ir veda į 5,3 tūkst. metrų aukštyje esančią bazinę stovyklą.
Šis žygis ypač populiarus rudenį, pasibaigus lietingajam sezonui ir dar neprasidėjus atšiauriems žiemos mėnesiams.
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