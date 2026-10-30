Robertas Kaunas pareiškė užuojautą dėl Bosnijoje ir Hercegovinoje žuvusių italų karių

Kaip penktadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), R. Kaunas užuojautą perdavė Italijos gynybos ministrui Guido Crosetto (Gvidui Krosetui), pareikšdamas solidarumą su žuvusiųjų šeimomis ir artimaisiais, Italijos ginkluotosiomis pajėgomis ir Italijos Raudonojo Kryžiaus kariniu korpusu.
„Šios skaudžios netektys paliečia ne tik Italiją, bet ir visus, kuriems svarbus tarptautinis saugumas ir stabilumas. Žuvusiųjų pasiaukojimas ir tarnystė prisidedant prie taikos bei stabilumo regione išliks mūsų atmintyje. Reiškiu nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų artimiesiems ir linkiu sužeistiesiems kuo greičiau pasveikti“, – užuojautos laiške pabrėžė ministras.
Kaip rašė BNS, vietos ligoninė pranešė, kad per avariją ketvirtadienį žuvo keturi įgulos nariai, o dar 11 buvo sužeisti.
Sraigtasparnis „Chinook CH-47“ sudužo vykdydamas „įprastinę operaciją“ Brčko regione už maždaug 180 kilometrų į šiaurę nuo Sarajevo.
EUFOR misiją Bosnijoje vykdo nuo 2004 metų, kai pakeitė NATO taikos palaikymo pajėgas, kurios šioje šalyje buvo dislokuotos nuo 1992–1995 metų karo pabaigos.
EUFOR svetainėje skelbiamais duomenimis, dabartines pajėgas sudaro keli šimtai karių iš 24 Europos valstybių.
Šiuo metu Italijos kariai iš Šiaulių vykdo NATO oro gynybos misiją ir saugo Baltijos regiono oro erdvę.
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