Bosnijoje sudužo karinis sraigtasparnis: yra žuvusių

EUFOR nurodė, kad sraigtasparnis „Chinook“ sudužo vykdydamas „įprastą misiją“ Brčko regione, maždaug už 180 kilometrų į šiaurės rytus nuo Sarajevo.
„Per šią katastrofą tragiškai žuvo keli EUFOR personalo nariai, o kiti buvo sunkiai sužeisti“, – vėliau paskelbtame pareiškime pridūrė EUFOR.
Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad žuvo trys įgulos nariai.
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