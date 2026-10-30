Kaunas apie JAV perspėjimą švelninti retoriką: Lietuva apie Rusiją kalba faktais

„Mes visą laiką kalbame faktais. Jeigu įskrido rusiškas dronas, mes pasakome, kad įskrido rusiškas dronas. Jeigu įskrido ukrainietiškas dronas, mes pasakome, kad tai yra ukrainietiškas dronas dėl Rusijos sukelto karo“, – interviu BNS penktadienį sakė R. Kaunas.
„Niekaip kitaip nei stengiamės, nei turime noro provokuoti. (...) Faktus mes vardijame ir vardinsime“, – pridūrė jis.
Robertas Kaunas dėl JAV prašymo: apie Rusiją kalbame faktais, neprovokuojame Specialiai BNS
Apie Pentagono prašymą Baltijos ir kelioms kitoms NATO šalims „Reuters“ skelbė remdamasi keturiais šaltiniais, kalbėjusiais su anonimiškumo sąlyga.
Tarp pasisakymų, patraukusių JAV pareigūnų dėmesį, buvo Europos lyderių užuominos, kad Rusija yra įspeista į kampą ir imasi vis desperatiškesnių priemonių, jos invazijai į Ukrainą beveik sustojus, sakė vienas iš šaltinių.
Vienas iš JAV pareigūnų, perdavusių šią žinią, buvo Pentagono politikos vadovas Elbridge'as Colby (Elbridžas Kolbis), atliekantis esminį vaidmenį peržiūrint amerikiečių karių skaičių Europoje, teigė šaltiniai. „Reuters“ nepavyko nustatyti, kokie kiti pareigūnai dalyvavo šiame procese.
Vienas informuotas šaltinis „Reuters“ atskleidė, kad E. Colby neseniai vienam Baltijos šalių pareigūnui pasakė, jog rusų atžvilgiu neturėtų būti jokio „erzinimo“.
Šaltinio teigimu, E. Colby kaip tokios „nenaudingos“ retorikos pavyzdį paminėjo europiečių viešus teiginius, kad Rusija yra „įspeista į kampą kaip žiurkė“.Neaišku, kokį konkretų pareiškimą E. Colby turėjo omenyje.
Vis dėlto Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas rugsėjo pabaigoje pavadino Kremliaus šeimininką V. Putiną „į kampą įvaryta žiurke“, užsimindamas, kad Rusijos vadovas ėmėsi sabotažo Europoje, Maskvai vis labiau klimpstant Ukrainoje.
R. Kaunas sakė neturintis informacijos, ar JAV prašymai iš tikrųjų buvo perduoti Lietuvai.
Paklaustas, ar pritartų Estijos premjero teiginiui apie V. Putiną, R. Kaunas teigė nenorintis klijuoti epitetų.
„Karas bet kuriuo atveju yra žiaurus dalykas, ir jeigu mes norime turėti taiką, tai mes ir turime Rusiją priversti sėsti prie taikos derybų (stalo – BNS). JAV stengiasi tai padaryti, Europa stengiasi tai padaryti, ir Ukraina nori taikos“, – sakė Lietuvos ministras.
„Turbūt į tai turime orientuotis, o ne į kažkokius epitetų klijavimus“, – pridūrė jis.
Apie JAV prašymus paskelbta Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijai atnaujinant pastangas siekti derybomis užbaigti plataus masto karą Ukrainoje, besitęsiantį jau penktus metus.
Be kita ko, D. Trumpas neseniai sušvelnino kai kurias sankcijas Maskvai.
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