Kaunas apie visuotinį šaukimą: nuo 2030 metų įmanomas, bet yra rizikų

„Mes pateiksime savo nuomonę. Aš galvoju, kad tai įmanoma. Yra tam tikros rizikos, kurias mes įvardinsime, ir sprendimų priėmėjai priims sprendimą“, – Žinių radijui sakė R. Kaunas.
BNS rašė, kad galimą perėjimą prie visuotinio šaukimo modelio ketvirtadienį aptars Valstybės gynimo taryba (VGT), o opoziciniai konservatoriai anksčiau šią savaitę pasiūlė šį modelį įvesti nuo 2030 metų.
Visuotinis šaukimas
Pasak R. Kauno, Lietuvoje ir taip artėjama prie visuotinio vaikinų šaukimo palaipsniui didinant šaukiamų jaunuolių apimtis, o taip pat mažėjant galinčių tarnauti asmenų skaičiui.
„Demografija pas mus ne gerėja, o prastėja. Gimstamumas mažėja, jaunų piliečių, kurie turėtų atlikti tarnybą, irgi mažėja, tad natūraliai mes judame prie to visuotinio šaukimo, netgi nesikeliant tokio konkretaus tikslo“, – kalbėjo ministras.
Jis tvirtino iš esmės palaikantis visuotinio šaukimo įvedimą Lietuvoje, bet konkrečių rizikų jam įvesti viešai neįvardijo.
Anot R. Kauno, visuotinis šaukimas stiprina ne tik ginkluotą Lietuvos gynybą, bet ir šviečia visuomenę, kaip elgtis krizių atveju.
„Šitas papildomas efektas yra taip pat ypatingai svarbus, ne tik mokėti šaudyti ir taktikas žinoti“, – teigė politikas.
Šiemet į Lietuvos kariuomenę bus pašaukta daugiau nei 5,3 tūkst. jaunuolių.
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