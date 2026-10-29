Robertas Kaunas pasiuntė žinutę: ragina nepriešinti kariuomenės ir vidaus saugumo tarnybų

Reaguodamos į kitų metų valstybės biudžetą, pastarosios prašo daugiau lėšų, bet R. Kaunas sako, kad tai neturėtų vykti krašto apsaugos sistemos sąskaita, net jeigu ji susiduria su iššūkiu laiku panaudoti jai skiriamas lėšas.
Kaunas ragina nepriešinti kariuomenės ir vidaus saugumo tarnybų
Vidaus saugumo statutinėms tarnyboms papildomo finansavimo siekiantys kai kurie politikai ragina atsižvelgti į tai, kad NATO išsikelti tikslai leidžia vadinamajai grynajai gynybai skirti 3,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o su gynyba susijusiems poreikiams – 1,5 proc. BVP.
„Aš girdžiu tuos norus 1,5 proc. panaudoti, sakykime, dvigubos paskirties arba vidaus saugumo užtikrinimui. Aš juos girdžiu ir suprantu ir pareigūnų poreikį, aš suprantu ir gaisrininkų, ir policininkų, ir pasieniečių reikalavimus, aš juos tikrai suprantu ir girdžiu“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė R. Kaunas.
„Bet jeigu mes tai darysime kariuomenės sąskaita, kuri lygiai taip pat nebuvo finansuojama adekvačiai daugybę metų, o karas yra šalia mūsų... (...) Mes turime atkurti kariuomenės galią, (...) tai tiesiog negalime šiai dienai atiduoti Krašto apsaugos ministerijos sąskaita tų 1,5 procento“, – pridūrė jis.
„Kviesčiau ir politikus nesupriešinti dviejų organizacijų, kurios puikiai bendradarbiauja“, – kalbėjo ministras.
Seimui praėjusią savaitę pristatytame kitų metų valstybės biudžeto projekte statutinių pareigūnų darbo užmokestį numatyta didinti apie 7,5 proc., tam papildomai planuojama skirti 45,3 mln. eurų.
Pareigūnų profsąjungos teigia, kad to nepakanka, o vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šią savaitę pranešė, kad jo ministerija prašo biudžete viešajam saugumui užtikrinti papildomai skirti 124 mln. eurų.
Valdančiųjų „valstiečių“ atstovas Dainius Gaižauskas sakė, kad trūkstami pareigūnams pinigai galėtų būti skiriami iš gynybos biudžeto.
Gynybai kitąmet planuojama skirti apie 4,8 mlrd. eurų arba 5 proc. bendrojo vidaus produkto.
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