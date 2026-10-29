KAM pasirašys sutartį dėl naujo daugiafunkcio gelbėjimo ir taršos likvidavimo laivo pirkimo

KAM teigimu, Lietuvos kariuomenės Karines jūrų pajėgas papildys naujas daugiafunkcis laivas, skirtas taršos incidentams likviduoti, žmonėms ieškoti ir gelbėti bei gaisrams jūroje gesinti.
„Šis projektas reikšmingai sustiprins Lietuvos gebėjimą reaguoti į nelaimes Baltijos jūroje ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje“, – nurodo ministerija.
Laivą statys Nyderlandų bendrovė „Damen Workboats B.V.“, o statybas planuojama užbaigti iki 2029 metų vasaros pabaigos.
Skelbiama, kad pasirašymo ceremonijoje dalyvaus Krašto apsaugos, Aplinkos apsaugos ministrai, Nyderlandų ambasadorė, Karinių jūrų pajėgų vadas, Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius, „Damen“ atstovas.
Naujasis laivas pakeis nuo 1987 metų eksploatuojamą gelbėjimo laivą „Šakiai“.