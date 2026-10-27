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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

KAM pavesta papildomai įvertinti Giraitės ginkluotės gamyklos bendradarbiavimo galimybes

2026-10-27 18:19 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-27 18:19
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius krašto apsaugos ministrui pavedė atlikti papildomą vertinimą dėl Giraitės ginkluotės gamyklos bendradarbiavimo su potencialiais partneriais, gamykloje planuojant vystyti naujos šaudmenų surinkimo linijos projektą.

Giraitės ginkluotės gamykla Žygimantas Gedvila/ELTA

Premjeras Mindaugas Sinkevičius krašto apsaugos ministrui pavedė atlikti papildomą vertinimą dėl Giraitės ginkluotės gamyklos bendradarbiavimo su potencialiais partneriais, gamykloje planuojant vystyti naujos šaudmenų surinkimo linijos projektą.

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Antradienį premjero pirmininkaujamoje darbo grupėje aptarti reikalingi pokyčiai siekiant nacionalinės gynybos pramonės proveržio.

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„Dėl moderniausios ginkluotės ir jos komponentų pasaulyje driekiasi eilės šalių, konkuruojančių dėl pirmenybės juos įsigyti. Nacionalinės gynybos pramonės auginimas ir kuo trumpesnės, saugesnės tiekimo grandinės – strateginis mūsų valstybės tikslas“, – pranešime sakė premjeras.

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Dalyvaujant ministerijų, institucijų ir valstybės įmonių vadovams, posėdyje aptarta pastarojo laikotarpio pažanga ir gynybos pramonės vystymas susisiekimo sektoriuje.

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Kaip skelbė ELTA, vienintelė Baltijos šalyse šovinių gamintoja „Giraitės ginkluotės gamykla“ ketino šį kovą sudaryti galutinius susitarimus su JAV gynybos pramones milžine „Northrop Grumman“ ir norvegų amunicijos gamintoja „NAMMO“ dėl vidutinio nuotolio šovinių gamybos Lietuvoje.

Pagal Vyriausybės pasirašytą memorandumą su „Northrop Grumman“, Kauno rajone esančioje Giraitėje sutarta įrengti kelių dešimčių milijonų eurų vertės 30 mm kalibro šovinių gamybos liniją.

indeliai.lt

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