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Giraitės ginkluotės gamyklos vadovas: baigiamos derybos su JAV gynybos pramonės milžine

2026-10-23 12:47 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-23 12:47
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Vienintelės šovinių gamintojos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos vadovas sako, kad derybos su amerikiečių gynybos pramonės milžine „Northrop Grumman“ ir Norvegijos amunicijos gamintoja NAMMO dėl vidutinio kalibro amunicijos gamybos linijos jau baigiamos, o kitą savaitę jų rezultatus žadama pristatyti Vyriausybei.

Mindaugas Kurauskas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Vienintelės šovinių gamintojos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos vadovas sako, kad derybos su amerikiečių gynybos pramonės milžine „Northrop Grumman“ ir Norvegijos amunicijos gamintoja NAMMO dėl vidutinio kalibro amunicijos gamybos linijos jau baigiamos, o kitą savaitę jų rezultatus žadama pristatyti Vyriausybei.

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„Derybos eina į pabaigą, liko tam tikri techniniai niuansai. Labai tikiuosi, kad greitu laiku bus dar papildomų gerų žinių“, – žurnalistams Kauno rajone penktadienį sakė Mindaugas Kurauskas.

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„Kitą savaitę turėtų būti pristatyta Vyriausybei visų derybų eiga ir galutiniai skaičiai. O toliau ne nuo mūsų priklauso“, – kalbėjo gamyklos vadovas. 

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Pasak jo, Vyriausybė turės įvertinti, ar bendro projekto su JAV ir Norvegijos gamintojais Lietuvai reikia, kokia būtų tolesnė jo eiga: „Ar mes pajėgūs tą daryti. (Įvertins – BNS) projekto eigą, perspektyvą.“

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M. Kurausko teigimu, Ministrų kabinetui pritarus būtų pasirašomos sutartys su abiem įmonėmis.

Kaip rašė BNS, pernai tuometiniai krašto apsaugos ir finansų ministrai bei „Northrop Grumman“ ir NAMMO atstovais pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl bendros nuo 20 iki 50 mm kalibro šovinių gamybos Giraitės ginkluotės gamykloje.

Gamyklai ketinama perduoti „Northrop Grumman“ ir NAMMO šaudmenų gamybos technologijas, įrangą bei technines ir praktines žinias.

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Bendrovė būtų įtraukta į tarptautines „Northrop Grumman“ tiekimo grandines, o pati JAV įmonė dalyvautų tiekiant Lietuvoje pagamintus šaudmenis į tarptautines rinkas. Tuo metu NAMMO veiktų kaip „Northrop Grumman“ subrangovas.

Kaip rašė BNS, Giraitės gamykla stato 36,4 mln. eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją, kurią Vyriausybė yra pripažinusi valstybei svarbiu projektu.

Penktadienį pristatyti ir pirmieji gamykloje surinkti „Emtan“ automatiniai ginklai.

Autoriai: Erika Alonderytė-Kazlauskė, Dominykas Biržietis, Lukas Juozapaitis

indeliai.lt

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