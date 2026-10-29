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Ministras Kaunas: krašto apsaugos sistemoje privalo augti pirkimų specialistų skaičius

2026-10-29 08:20 / šaltinis: BNS
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2026-10-29 08:20
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Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo vadovaujamoje sistemoje privalo augti pirkimų specialistų skaičius.

Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo vadovaujamoje sistemoje privalo augti pirkimų specialistų skaičius.

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Politikas teigia tokį reikalavimą išsakęs ir už pirkimus atsakingos Gynybos resursų agentūros vadovui.

„Privalo daugėti (darbuotojų – BNS). Yra Gynybos resursų agentūros vadovui pateiktas reikalavimas rasti daugiau pirkimų specialistų“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė R. Kaunas.

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Pasak jo, krašto apsaugos sistema nebuvo paruošta dirbti su tokio dydžio gynybos biudžetu, kuris skiriamas pastaraisiais metais.

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Ministras pripažino, kad jam kyla iššūkis motyvuoti komandą dirbti su žmogiškaisiais resursais ir tvarkomis, kurios egzistuoja dabar, bet tuo pačiu keisti sistemą.

BNS rašė, kad kitąmet Vyriausybė siūlo gynybai skirti lygiai 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) arba daugiau nei 4,8 mlrd. eurų.

Šiemet finansavimas eurais buvo panašus, bet jo procentinė išraiška nuo ekonomikos dydžio yra didesnė – apie 5,38 proc. BVP.

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