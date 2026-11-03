Buvusi Artūro Zuoko žmona Agnė pasirodė viešumoje: štai kaip ji atrodo dabar

Pagerbti Prezidento atvyko gausus būrys jo ilgamečių bičiulių bei istorinių to meto regiono lyderių.
Buvusi Zuoko žmona pasirodė viešumoje
Tarp svečių pasirodė ir seniai viešumoje matyta buvusi Artūro Zuoko sutuoktinė Agnė Andriulytė.
Moteris pasipuošė elegantiška, juoda, figūrą pabrėžiančia suknele. Įvaizdį papildė juodi aukštakulniai, prie aprangos deranti delninė bei perlų vėrinys.
Valdas Adamkus mini šimtmetį
Skelbiama, kad tarp kviestinių svečių – buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kwaśniewskis, buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka bei buvęs Latvijos prezidentas Valdis Zatleris.
Išskirtinę muzikinę programą jubiliejaus vakarą dovanos ryškiausi Lietuvos scenos meistrai: Edgaras Montvidas, Irena Milkevičiūtė, Ieva Prudnikovaitė, Vytautas Juozapaitis ir kiti žinomi solistai.
Šiam iškilmingam koncertui diriguos net keturi iškilūs Lietuvos dirigentai: Modestas Pitrėnas, Gintaras Rinkevičius, Martynas Stakionis ir Ričardas Šumila.
Vakaro organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybė bei Almos ir Valdo Adamkų labdaros ir paramos fondas.