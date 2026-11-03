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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys jautriai prisiminė Adamkų: pamatykite, kaip ministras atrodė prieš 25 metus

2026-11-03 14:20 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-03 14:20
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Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalino istorija apie 100 metų jubiliejų šiandien švenčiantį prezidentą Valdą Adamkų. Ministras taip pat pasidalino nuotrauka, kaip kartu su prezidentu atrodė prieš 25 metus.

K. Budrys, V. Adamkus (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (16)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalino istorija apie 100 metų jubiliejų šiandien švenčiantį prezidentą Valdą Adamkų. Ministras taip pat pasidalino nuotrauka, kaip kartu su prezidentu atrodė prieš 25 metus.

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Trečiadienį Kęstutis Budrys „Instagram“ papasakojo apie praktiką pirmosios prezidento V. Adamkaus kadencijos metu. Prieš 25 metus ministras K. Budrys praktiką atliko prezidento Spaudos tarnyboje.

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FOTOGALERIJA. Valdas Adamkus

Budrys: „Pamenu jo užtikrintumą“

Ministras K. Budrys pasidalino prisiminimais apie praktiką V. Adamkaus Spaudos tarnyboje.

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„Prieš 25 metus atlikau praktiką pirmosios Prezidento Valdo Adamkaus kadencijos metu Spaudos tarnyboje. Prezidentūroje buvo nuolatinis žurnalistų šurmulys.

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Įsiminė didelis įvykių tempas, pasaulis greitai keitėsi po rugsėjo 11-osios teroro išpuolių, buvo nemažai nežinomybės dėl Lietuvos galimybių tapti NATO nare.

Lydėjau Prezidentą kai kuriuose vizituose į Lietuvos regionus. Pamenu jo užtikrintumą ir konkretumą diskusijose dėl vidaus reformų ir užsienio politikos. Taip pat pamenu jo pastabumą ir žmogišką šiltumą bendraujant.

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Tai buvo visiška priešingybė tuo metu vyravusiam posovietiniam hierarchizuotam menkinimui. Prezidentas nešė vakarietišką kultūrą ne tik į politiką, tarpvalstybinius santykius, bet ir žmogiškus ryšius. Man tai buvo aiškus pavyzdys, kokiais turime būti.

Su jubiliejumi, Prezidente!“ – rašė K. Budrys.

Adamkus švenčia 100-ąjį jubiliejų

V. Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune. 

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Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Čia besimokydamas Eichšteto lietuvių gimnazijoje sutiko ir savo būsimą žmoną Almą.

Vėliau studijavo Miuncheno universiteto Gamtos fakultete. 1949 m. atvyko į JAV ir septintajame dešimtmetyje aktyviai įsitraukė į politinę veiklą, buvo pakviestas dirbti į naujai kuriamą JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios instituciją – Aplinkos apsaugos agentūrą.

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Būsimas Lietuvos vadovas aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje.

Pirmą kartą prezidentu V. Adamkus buvo išrinktas 1998 m. Tą kartą jis rinkimuose įveikė buvusį generalinį prokurorą Artūrą Paulauską. 

2003 m. jis siekė būti perrinktas, tačiau antrame rinkimų ture pralaimėjo Rolandui Paksui. Pastarajam apkaltos būdu palikus prezidento postą, V. Adamkus laimėjo pirmalaikius rinkimus 2004 m. ir šaliai vadovavo iki 2009 m.

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