UNESCO vadovas: Valdo Adamkaus kelias įkūnija atsidavimą ir gilų atsakomybės visuomenei jausmą

„Šis išskirtinis jubiliejus suteikia progą dar kartą pagerbti Jūsų iškilią viešosios tarnybos istoriją bei nenuilstamą atsidavimą laisvės, demokratijos, aplinkos saugojimo ir tarptautinio bendradarbiavimo idealams“, – rašoma Kh. el Enany sveikinime.
„Jūsų asmeninis kelias – nuo tremties audringaisiais XX amžiaus metais iki garbingos tarnystės Lietuvos Respublikos Prezidento poste – įkūnija atsparumą, atsidavimą ir gilų atsakomybės visuomenei jausmą“, – teigia UNESCO vadovas.
Jis pažymėjo, kad eidamas prezidento pareigas V. Adamkus vedė Lietuvą „per lemiamą jos naujausios istorijos laikotarpį, reikšmingai prisidėdamas prie jos integracijos į Europos Sąjungą ir tarptautinę bendruomenę“.
„Jūsų bendradarbiavimą su UNESCO taip pat žymi įsipareigojimas tarptautiniam bendradarbiavimui ir mūsų bendro paveldo apsaugai – ypač kai 2006 metais Vilniuje priėmėte 30-ąją Pasaulio paveldo komiteto sesiją. Nuo to laiko jūs ir toliau skiriate savo balsą bei patirtį UNESCO veiklai kaip geros valios ambasadorius žinių visuomenių kūrimo srityje“, – rašoma sveikinime.
Kh. el Enany pabrėžė ir V. Adamkaus atsidavimą aplinkosaugai.
„Gerokai anksčiau, nei aplinkosaugos klausimai tapo pasaulinės darbotvarkės rūpesčiu, jūs gynėte gamtos išsaugojimą ir tvarų vystymąsi, primindamas mums, kad rūpestis mūsų planeta neatsiejamas nuo rūpesčio pačia žmonija. Šie principai atliepia UNESCO misiją kurti taiką per švietimą, mokslą, kultūrą ir komunikaciją“, – teigia UNESCO vadovas.
„Švenčiant šią reikšmingą sukaktį, jūsų pavyzdys toliau byloja apie nuolatinę dialogo, žmogaus orumo ir tautų solidarumo svarbą bei įkvepia jaunesnes kartas jūsų sąžiningumu, atkaklumu ir tarnyste bendram labui. UNESCO didžiuojasi galėdama prisijungti prie visų, pagerbiančių jūsų nepaprastą indėlį ir vertybes, kurių jūs visada nuosekliai laikėtės“, – rašoma sveikinime.
100 metų jubiliejų minintis V. Adamkus gimė 1926 metais Kaune, o 1944-aisiais, artėjant antrajai sovietų okupacijai, pasitraukė į Vokietiją.
Po penkerių metų jis emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas, kur įgijo statybos inžinieriaus specialybę, ėjo aukštas pareigas federalinėje Aplinkos apsaugos agentūroje ir aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos veikloje.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, V. Adamkus vadovavo Stasio Lozoraičio prezidento rinkimų kampanijai, o 1998 metais pats buvo išrinktas Lietuvos vadovu.
Prezidento pareigas jis ėjo dvi kadencijas – 1998–2003 ir 2004–2009 metais. Pirmosios metu Lietuva užbaigė derybas dėl narystės ES ir sulaukė kvietimo prisijungti prie NATO, o 2004 metais tapo abiejų organizacijų nare.
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