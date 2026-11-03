Gitanas Nausėda sveikina Valdą Adamkų: net pasitraukęs iš šalies, visą laiką likote Lietuvoje

„Jūsų gyvenimas ir veikla, jūsų nepaprasta gyvenimo drama virto visos valstybės istorija. (...) Net ir pasitraukęs iš Lietuvos, jūs visą laiką likote Lietuvoje. Visas jūsų gyvenimas JAV, jūsų profesinė veikla buvo nukreipti į tai, kad Lietuva vėl bus laisva“, – teigiama antradienį paskelbtame prezidento sveikinime.
Nausėda sveikina Adamkų
Pasak G. Nausėdos, V. Adamkus, kitaip nei daugelis išeivijos atstovų, buvo tvirtai įsitikinęs, kad sulauks Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, o grįžęs į tėvynę svariai prisidėjo prie laisvos valstybės kūrimo ir jos įsitvirtinimo Vakarų bendrijoje.
„Du kartus išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu, tvirtai vedėte atgimusią mūsų valstybę įsitvirtinimo Vakarų bendrijoje keliu“, – sakė šalies vadovas.
„Prezidente Valdai, dėkoju jums už tai, kad atskleidėte okupacijos pančių atsikračiusiai Lietuvai, jog valstybės kūryba, tarnavimas žmonėms einant politines pareigas gali būti vedamas idealizmo ir pilietinės darnos troškimo. Už tai, kad paliudijote, jog politika iš esmės yra kilni veikla“, – tikino G. Nausėda.
Jis taip pat pabrėžė, kad V. Adamkaus pasišventimas Lietuvai, išmintis ir autoritetas padarė didelę įtaką daugeliui žmonių, įskaitant jį patį.
G. Nausėda buvusiam prezidentui linkėjo „sveikatos, neblėstančios energijos, kasdienos šviesos ir džiaugsmo akimirkų“.
Šalies vadovas antradienį nedalyvaus V. Adamkaus šimtmečiui skirtuose šventiniuose renginiuose, nes su oficialiu vizitu lankysis Vokietijoje, kur susitiks su šios šalies lyderiais bei dalyvaus saugumo konferencijoje.
„Sieksime dar labiau gilinti mūsų strateginę partnerystę su Vokietija, kas šiais laikais tampa itin aktualus klausimas“, – Žinių radijui sakė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
Pasak jo, vizito datą dar pavasarį pasiūlė pati Vokietija.
V. Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune. Prie Lietuvos narystės ES ir NATO reikšmingai prisidėjęs politikas Lietuvos prezidento pareigas ėjo 1998–2003 ir 2004–2009 metais.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.