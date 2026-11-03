Sinkevičius: Adamkus į istoriją įrašė prasmingus puslapius, rodo pavyzdį ateities politikams

„Visą Jūsų gyvenimą lydi meilė Lietuvai, rūpestis Tėvynės ateitimi, tikėjimas laisvės ir nepriklausomybės idealais. Vadovaudamas mūsų valstybei, jūs visada kliovėtės išmintimi, pagarba žmogui, gebėjimu telkti ir vienyti bendriems darbams. Tai buvo moralinės lyderystės, Lietuvos vardo garsinimo ir valstybės autoriteto pasaulyje stiprinimo metai – garbingas ir orus politinio gyvenimo laikas“, – teigiama antradienį paskelbtame ministro pirmininko sveikinime.
„Tad jūs ne tik į šalies istoriją įrašėte prasmingus puslapius, bet ir palikote esminėmis vertybėmis grįstus priesakus ateities politikų kartoms“, – pridūrė jis.
V. Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune ir antradienį mini šimto metų jubiliejų.
Prie Lietuvos narystės ES ir NATO reikšmingai prisidėjęs politikas Lietuvos prezidento pareigas ėjo 1998–2003 ir 2004–2009 metais.
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