Testas Valdo Adamkaus 100-mečiui: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų?

Šia ypatingai džiugia proga kviečiame ne tik perduoti Prezidentui šiltus linkėjimus. Kviečiame jus išspręsti testą V. Adamkaus 100-mečio proga ir pasitikrinti savo žinias apie Prezidento gyvenimą, metus aukščiausio šalies vadovo poste ir dar daugiau jo gyvenimo akimirkų.
Kviečiame prisiminti įvairias Valdo Adamkaus gyvenimo akimirkas – žiūrėkite jas žemiau esančioje galerijoje:
Valdo Adamkaus biografija
V. Adamkus gimė 1926 m. lapkričio 3 dieną Kaune, mokėsi Jono Jablonskio pradžios mokykloje, taip pat Kauno „Aušros“ gimnazijoje.
Kaip skelbiama Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus puslapyje, karo metais jis dalyvavo rezistencinėje veikloje.
1944-aisiais, tęsiantis Antrajam pasauliniam karui, su tėvais pasitraukė į Vokietiją, kur baigė lietuvių gimnaziją, studijavo Miuncheno universitete, Gamtos fakultete.
1949 m. V. Adamkus atvyko į JAV, čia dirbo darbininku automobilių dalių gamykloje Čikagoje, vėliau – braižytoju inžinerijos firmoje. 1960-aisiais baigė Ilinojaus Technologijos institutą, kur įgijo statybų inžinieriaus specialybę.
Praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pradžioje V. Adamkus sulaukė kvietimo dirbti kuriamoje JAV aplinkos apsaugos federalinėje valdžios institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje.
Jis vadovavo aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, vėliau buvo paskirtas penktojo regiono agentūros administratoriaus pavaduotoju, o 1981-aisiais tapo šio regiono Aplinkos apsaugos agentūros administratoriumi.
Per visus metus išeivijoje V. Adamkus aktyviai dalyvavo visuomeninėje, politinėje veikloje. 1958–1965 m. jis buvo „Santaros-Šviesos“ federacijos vicepirmininkas, 1967-aisiais išrinktas jos pirmininku.
Gyvendamas JAV, V. Adamkus rengė protesto akcijas prieš Lietuvos okupaciją, organizavo įvairias peticijas. Dalyvavo Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tarybos bei Amerikos Lietuvių Tarybos veikloje.
Valdo Adamkaus prezidentavimo metai
1993 m. V. Adamkus buvo kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Stasio Lozoraičio rinkimų kampanijos vadovas, 1996-aisiais aktyviai dalyvavo Lietuvos Seimo rinkimų kampanijoje, telkė nuosaikiąsias vidurio politines jėgas.
1998 m. V. Adamkus buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu, pareigas pradėjo eiti tų metų vasario 26 d.
2002-aisiais iškėlė savo kandidatūrą antrai Prezidento kadencijai, bet antrajame rinkimų ture pralaimėjo Rolandui Paksui.
2004 m., Lietuvos Respublikos Seimui pašalinus R. Paksą iš Prezidento pareigų, V. Adamkus dar kartą iškėlė kandidatūrą rinkimuose.
2004-ųjų birželio 27 d. V. Adamkus antrą kartą išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu, prezidentavo visą penkerių metų kadenciją.
Valdas Adamkus už veiklą įvertintas apdovanojimais
V. Adamkaus darbai ir atsidavimas neliko nepastebėti – jis įvertintas ne vienu aukštu apdovanojimu.
1988 m. jam suteiktas Tarptautinis gamtosauginis apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus tarptautinėje arenoje. Taip pat apdovanotas JAV aplinkos apsaugos agentūros Aukso medaliu bei JAV Prezidento apdovanojimu už tarnybą.
V. Adamkui prestižiniuose „European Voice“ rinkimuose 2007 m. suteiktas Metų europiečio titulas, kitais metais už ilgametį ir aktyvų dalyvavimą olimpiniame sąjūdyje, jo idėjų skleidimą buvo suteiktas Lietuvos olimpinės akademijos akademiko vardas.
Valstybės vadovui suteikti net 35 įvairių šalių aukščiausi valstybiniai ordinai, Atėnų miesto Aukso grandinė, Lietuvos Skautų sąjungos Geležinio Vilko ordinas, Lietuvos Šaulių sąjungos Žvaigždės ordinas, Tarptautinio olimpinio komiteto apdovanojimas už Sporto ir olimpinio judėjimo plėtojimą. 2017-aisiais V. Adamkui įteikta Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės premija.
V. Adamkaus gauti apdovanojimai:
- Sakalo ordino Didysis kryžius, Islandija, 1998 m.
- Šventojo Olofo ordino Didysis kryžius, Norvegija, 1998 m.
- Kunigaikščio Jaroslavo Išmintingojo I-ojo laipsnio ordinas, Ukraina, 1998 m.
- Marijos žemės ordino grandinė ir Didysis kryžius, Estija, 1999 m.
- Išganytojo ordino Didysis kryžius, Graikija, 1999 m.
- Nuopelnų ordino grandinė ir Didysis kryžius – Italija, 1999 m.
- Baltojo Erelio ordinas, Lenkija, 1999 m.
- Nuopelnų ordino Didysis kryžius, Malta, 1999 m.
- Nuopelnų ordino Didysis kryžius, Vengrija, 1999 m.
- „Draugystės“ ordino Didysis kryžius, Kazachstanas, 2000 m.
- Trijų žvaigždžių ordino grandinė ir Didysis kryžius, Latvija, 2001 m.
- Garbės legiono ordino Didysis kryžius, Prancūzija, 2001 m.
- Žvaigždės ordino grandinė, Rumunija, 2001 m.
- Šventojo Mešropo Maštoto ordinas, Armėnija, 2002 m.
- Baltosios rožės ordino grandinė ir Didysis kryžius, Suomija, 2002 m.
- Ordinas „Už ypatingus nuopelnus“, Uzbekistanas, 2002 m.
- Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine, Lietuva, 2003 m.
- Baltosios žvaigždės ordino aukso grandinė ir Didysis kryžius, Estija, 2004 m.
- Izabelės Katalikės ordinas su grandine, Ispanijos Karalystė, 2005 m.
- Nuopelnų ordino Didžiojo kryžiaus ypatingasis laipsnis, Vokietija, 2005 m.
- Baltojo dvigubo kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas, Slovakija, 2005 m.
- Leopoldo ordino Didysis kryžius, Belgijos Karalystė, 2006 m.
- Nuopelnų ordino Didysis kryžius su aukso grandine, Vengrija, 2006 m.
- Garbingiausiojo Pirties ordino Didžiojo Komandoro kryžius, Jung. Didž. Br. ir Šiaurės Airijos karalystė, 2006 m.
- 1-ojo laipsnio ordinas „Už nuopelnus“, Ukraina, 2006 m.
- Motinos Teresės ordinas, Albanija, 2007 m.
- Aukščiausiasis Chrizantemos ordinas su Didžiąja juosta, Japonija, 2007 m.
- Princo Henriko navigatoriaus ordinas su aukso grandine, Portugalija, 2007 m.
- Šv. Jurgio pergalės ordinas, Gruzija, 2007 m.
- Nyderlandų Liūto ordino Didysis kryžius, Nyderlandų Karalystė, 2008 m.
- Ordinas „Už nuopelnus Čilei“ su grandine, Čilės Respublika, 2008 m.
- Nuopelnų Austrijos Respublikai garbės ženklo Didžioji žvaigždė, Austrijos Respublika, 2009 m.
- Ordinas „Stara Planina“, Bulgarijos Respublika, 2009 m.
- Lenkijos atgimimo ordino Didysis kryžius, Lenkijos Respublika, 2009 m.
- Laisvės ordinas, Ukraina, 2009 m.
- Vachtango Gorgasalo I-ojo laipsnio ordinas, Gruzija, 2009 m.
- Laisvės premija, Lietuva. 2016 m.
V. Adamkus taip pat yra Lietuvos bei kitų šalių universitetų bei aukštųjų mokyklų garbės daktaras.
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