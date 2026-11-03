Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Dienos testai

Testas Valdo Adamkaus 100-mečiui: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų?

2026-11-03 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-03 07:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiandiena Prezidento Valdo Adamkaus namuose yra ypatinga – lapkričio 3-ąją jis mini garbingą 100 metų jubiliejų. Į šiuos metus telpa daugybė gyvenimo vingių: nuo vaikystės, metų toli nuo Lietuvos, stiprybės ir santarvės pavyzdžiu tapusios santuokos iki prezidentavimo ir tarnystės Lietuvai metų.

Šiandiena Prezidento Valdo Adamkaus namuose yra ypatinga – lapkričio 3-ąją jis mini garbingą 100 metų jubiliejų. Į šiuos metus telpa daugybė gyvenimo vingių: nuo vaikystės, metų toli nuo Lietuvos, stiprybės ir santarvės pavyzdžiu tapusios santuokos iki prezidentavimo ir tarnystės Lietuvai metų.

REKLAMA
2

Šia ypatingai džiugia proga kviečiame ne tik perduoti Prezidentui šiltus linkėjimus. Kviečiame jus išspręsti testą V. Adamkaus 100-mečio proga ir pasitikrinti savo žinias apie Prezidento gyvenimą, metus aukščiausio šalies vadovo poste ir dar daugiau jo gyvenimo akimirkų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kviečiame prisiminti įvairias Valdo Adamkaus gyvenimo akimirkas – žiūrėkite jas žemiau esančioje galerijoje:

REKLAMA
REKLAMA

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Valdo Adamkaus gyvenimo akimirkos

Valdo Adamkaus biografija

V. Adamkus gimė 1926 m. lapkričio 3 dieną Kaune, mokėsi Jono Jablonskio pradžios mokykloje, taip pat Kauno „Aušros“ gimnazijoje.

REKLAMA

Kaip skelbiama Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus puslapyje, karo metais jis dalyvavo rezistencinėje veikloje.

1944-aisiais, tęsiantis Antrajam pasauliniam karui, su tėvais pasitraukė į Vokietiją, kur baigė lietuvių gimnaziją, studijavo Miuncheno universitete, Gamtos fakultete.

1949 m. V. Adamkus atvyko į JAV, čia dirbo darbininku automobilių dalių gamykloje Čikagoje, vėliau – braižytoju inžinerijos firmoje. 1960-aisiais baigė Ilinojaus Technologijos institutą, kur įgijo statybų inžinieriaus specialybę.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pradžioje V. Adamkus sulaukė kvietimo dirbti kuriamoje JAV aplinkos apsaugos federalinėje valdžios institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje.

Jis vadovavo aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, vėliau buvo paskirtas penktojo regiono agentūros administratoriaus pavaduotoju, o 1981-aisiais tapo šio regiono Aplinkos apsaugos agentūros administratoriumi.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Per visus metus išeivijoje V. Adamkus aktyviai dalyvavo visuomeninėje, politinėje veikloje. 1958–1965 m. jis buvo „Santaros-Šviesos“ federacijos vicepirmininkas, 1967-aisiais išrinktas jos pirmininku.

Gyvendamas JAV, V. Adamkus rengė protesto akcijas prieš Lietuvos okupaciją, organizavo įvairias peticijas. Dalyvavo Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tarybos bei Amerikos Lietuvių Tarybos veikloje.

REKLAMA

Valdo Adamkaus prezidentavimo metai

1993 m. V. Adamkus buvo kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Stasio Lozoraičio rinkimų kampanijos vadovas, 1996-aisiais aktyviai dalyvavo Lietuvos Seimo rinkimų kampanijoje, telkė nuosaikiąsias vidurio politines jėgas.

1998 m. V. Adamkus buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu, pareigas pradėjo eiti tų metų vasario 26 d.

REKLAMA

2002-aisiais iškėlė savo kandidatūrą antrai Prezidento kadencijai, bet antrajame rinkimų ture pralaimėjo Rolandui Paksui.

2004 m., Lietuvos Respublikos Seimui pašalinus R. Paksą iš Prezidento pareigų, V. Adamkus dar kartą iškėlė kandidatūrą rinkimuose.

2004-ųjų birželio 27 d. V. Adamkus antrą kartą išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu, prezidentavo visą penkerių metų kadenciją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Valdas Adamkus už veiklą įvertintas apdovanojimais

V. Adamkaus darbai ir atsidavimas neliko nepastebėti – jis įvertintas ne vienu aukštu apdovanojimu.

1988 m. jam suteiktas Tarptautinis gamtosauginis apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus tarptautinėje arenoje. Taip pat apdovanotas JAV aplinkos apsaugos agentūros Aukso medaliu bei JAV Prezidento apdovanojimu už tarnybą.

REKLAMA

V. Adamkui prestižiniuose „European Voice“ rinkimuose 2007 m. suteiktas Metų europiečio titulas, kitais metais už ilgametį ir aktyvų dalyvavimą olimpiniame sąjūdyje, jo idėjų skleidimą buvo suteiktas Lietuvos olimpinės akademijos akademiko vardas.

Valstybės vadovui suteikti net 35 įvairių šalių aukščiausi valstybiniai ordinai, Atėnų miesto Aukso grandinė, Lietuvos Skautų sąjungos Geležinio Vilko ordinas, Lietuvos Šaulių sąjungos Žvaigždės ordinas, Tarptautinio olimpinio komiteto apdovanojimas už Sporto ir olimpinio judėjimo plėtojimą. 2017-aisiais V. Adamkui įteikta Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės premija.

REKLAMA

V. Adamkaus gauti apdovanojimai:

  • Sakalo ordino Didysis kryžius, Islandija, 1998 m.
  • Šventojo Olofo ordino Didysis kryžius, Norvegija, 1998 m.
  • Kunigaikščio Jaroslavo Išmintingojo I-ojo laipsnio ordinas, Ukraina, 1998 m.
  • Marijos žemės ordino grandinė ir Didysis kryžius, Estija, 1999 m.
  • Išganytojo ordino Didysis kryžius, Graikija, 1999 m.
  • Nuopelnų ordino grandinė ir Didysis kryžius – Italija, 1999 m.
  • Baltojo Erelio ordinas, Lenkija, 1999 m.
  • Nuopelnų ordino Didysis kryžius, Malta, 1999 m.
  • Nuopelnų ordino Didysis kryžius, Vengrija, 1999 m.
  • „Draugystės“ ordino Didysis kryžius, Kazachstanas, 2000 m.
  • Trijų žvaigždžių ordino grandinė ir Didysis kryžius, Latvija, 2001 m.
  • Garbės legiono ordino Didysis kryžius, Prancūzija, 2001 m.
  • Žvaigždės ordino grandinė, Rumunija, 2001 m.
  • Šventojo Mešropo Maštoto ordinas, Armėnija, 2002 m.
  • Baltosios rožės ordino grandinė ir Didysis kryžius, Suomija, 2002 m.
  • Ordinas „Už ypatingus nuopelnus“, Uzbekistanas, 2002 m.
  • Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine, Lietuva, 2003 m.
  • Baltosios žvaigždės ordino aukso grandinė ir Didysis kryžius, Estija, 2004 m.
  • Izabelės Katalikės ordinas su grandine, Ispanijos Karalystė, 2005 m.
  • Nuopelnų ordino Didžiojo kryžiaus ypatingasis laipsnis, Vokietija, 2005 m.
  • Baltojo dvigubo kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas, Slovakija, 2005 m.
  • Leopoldo ordino Didysis kryžius, Belgijos Karalystė, 2006 m.
  • Nuopelnų ordino Didysis kryžius su aukso grandine, Vengrija, 2006 m.
  • Garbingiausiojo Pirties ordino Didžiojo Komandoro kryžius, Jung. Didž. Br. ir Šiaurės Airijos karalystė, 2006 m.
  • 1-ojo laipsnio ordinas „Už nuopelnus“, Ukraina, 2006 m.
  • Motinos Teresės ordinas, Albanija, 2007 m.
  • Aukščiausiasis Chrizantemos ordinas su Didžiąja juosta, Japonija, 2007 m.
  • Princo Henriko navigatoriaus ordinas su aukso grandine, Portugalija, 2007 m.
  • Šv. Jurgio pergalės ordinas, Gruzija, 2007 m.
  • Nyderlandų Liūto ordino Didysis kryžius, Nyderlandų Karalystė, 2008 m.
  • Ordinas „Už nuopelnus Čilei“ su grandine, Čilės Respublika, 2008 m.
  • Nuopelnų Austrijos Respublikai garbės ženklo Didžioji žvaigždė, Austrijos Respublika, 2009 m.
  • Ordinas „Stara Planina“, Bulgarijos Respublika, 2009 m.
  • Lenkijos atgimimo ordino Didysis kryžius, Lenkijos Respublika, 2009 m.
  • Laisvės ordinas, Ukraina, 2009 m.
  • Vachtango Gorgasalo I-ojo laipsnio ordinas, Gruzija, 2009 m.
  • Laisvės premija, Lietuva. 2016 m.

V. Adamkus taip pat yra Lietuvos bei kitų šalių universitetų bei aukštųjų mokyklų garbės daktaras.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Valdas Adamkus

Naujas testas kiekvieną dieną

O jei norite ne tik daugiau sužinoti apie Prezidentą V. Adamkų, bet ir dar labiau pramankštinti smegenis, primaname, kad kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Taip pat čia rasite sveikatos testą. Naujas sveikatos testas pasirodo kiekvieną antradienį. Galite išmėginti ir kiek sunkesnių klausimų sveikatos testą.

REKLAMA

Pabandykite išspręsti ir naujausią testą apie Lietuvoje žydinčius augalustestą apie Lietuvos paukščius arba testą apie gamtos reiškinius.

O čia – testą apie Lietuvoje augančius grybustestą apie rudenį, bendrųjų geografijos žinių testą ar pabandyti atpažinti Lietuvos medžius iš lapų.

Be to, besidomintiems automobiliais bus įdomu išspręsti auto testą. Naujas auto testas pasirodo kiekvieną sekmadienį.

REKLAMA

Ir galbūt patiktų paspėlioti ketvirtadienio teste apie garsius žmones arba muzikos instrumentus, šokiusgarsius filmus?

Taip pat pabandykite išspręsti testą apie literatūros personažusLietuvos kalvas ir piliakalniusžinomas Lietuvos vietas arba Lietuvos ežerus.

Visi savaitės tv3.lt dienos testai – vienoje vietoje

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Pirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testas, ketvirtadienio testastrečiadienio testasantradienio testas.

Taip pat siūlome kiekvieną dieną išmėginti naują kryžiažodį!

Dar daugiau testų klausimų TV3 laidoje „galvOK“!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Balsuoti atvyko Valdas Adamkus (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Rytoj – neeilinė diena Valdo Adamkaus namuose
Valdas Adamkus (BNS nuotr.)
Prezidento Valdo Adamkaus šimtmetis: apžvelgė 100 svarbiausių gyvenimo įvykių (5)
Spalio 31 d. Serija 9
Spalio 24 d. Serija 8
Spalio 17 d. Serija 7
Spalio 10 d. Serija 6
Spalio 3 d. Serija 5
Rugsėjo 26 d. Serija 4
Rugsėjo 19 d. Serija 3
Rugsėjo 12 d. Serija 2
Rugsėjo 5 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 38
Gegužės 23 d. Serija 37
Gegužės 16 d. Serija 36
Gegužės 9 d. Serija 35
Balandžio 25 d. Serija 33
Balandžio 25 d. Serija 34
Balandžio 18 d. Serija 32
Balandžio 11 d. Serija 31
Balandžio 4 d. Serija 30
Kovo 28 d. Serija 29
Kovo 21 d. Serija 28
Kovo 14 d. Serija 27
Kovo 7 d. Serija 26
Vasario 28 d. Serija 25
Vasario 21 d. Serija 24
Vasario 14 d. Serija 23
Vasario 7 d. Serija 22
Sausio 31 d. Serija 21
Sausio 24 d. Serija 20
Sausio 17 d. Serija 19
Sausio 10 d. Serija 18
Sausio 3 d. Serija 17
Gruodžio 27 d. Serija 16
Gruodžio 20 d. Serija 15
Gruodžio 13 d. Serija 14
Gruodžio 6 d. Serija 13
Lapkričio 29 d. Serija 12
Lapkričio 22 d. Serija 11
Lapkričio 8 d. Serija 10
Lapkričio 1 d. Serija 9
Spalio 25 d. Serija 8
Spalio 18 d. Serija 7
Spalio 11 d. Serija 6
Spalio 4 d. Serija 5
Rugsėjo 27 d. Serija 4
Rugsėjo 20 d. Serija 3
Rugsėjo 13 d. Serija 2
Rugsėjo 6 d. Serija 1
Gegužės 31 d. Serija 21
Gegužės 24 d. Serija 20
Gegužės 17 d. Serija 19
Gegužės 10 d. Serija 18
Gegužės 3 d. Serija 17
Balandžio 26 d. Serija 16
Balandžio 19 d. Serija 15
Balandžio 12 d. Serija 14
Balandžio 5 d. Serija 13
Kovo 29 d. Serija 12
Kovo 22 d. Serija 11
Kovo 15 d. Serija 10
Kovo 8 d. Serija 9
Kovo 1 d. Serija 8
Vasario 22 d. Serija 7
Vasario 15 d. Serija 6
Vasario 8 d. Serija 5
Vasario 1 d. Serija 4
Sausio 25 d. Serija 3
Sausio 18 d. Serija 2
Sausio 11 d. Serija 1
Sausio 4 d. Serija 17
Gruodžio 28 d. Serija 16
Gruodžio 21 d. Serija 15
Gruodžio 14 d. Serija 14
Gruodžio 7 d. Serija 13
Lapkričio 30 d. Serija 12
Lapkričio 23 d. Serija 11
Lapkričio 16 d. Serija 10
Lapkričio 9 d. Serija 9
Lapkričio 2 d. Serija 8
Spalio 26 d. Serija 7
Spalio 19 d. Serija 6
Spalio 5 d. Serija 5
Rugsėjo 28 d. Serija 4
Rugsėjo 21 d. Serija 3
Rugsėjo 14 d. Serija 2
Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. Serija 21
Gegužės 25 d. Serija 20
Gegužės 11 d. Serija 19
Gegužės 4 d. Serija 18
Balandžio 27 d. Serija 17
Balandžio 20 d. Serija 16
Balandžio 13 d. Serija 15
Balandžio 6 d. Serija 14
Kovo 30 d. Serija 13
Kovo 23 d. Serija 12
Kovo 16 d. Serija 11
Kovo 9 d. Serija 10
Kovo 2 d. Serija 9
Vasario 24 d. Serija 8
Vasario 17 d. Serija 7
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų