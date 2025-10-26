Dienos testai - nauji testai kasdien!
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Sprendžiant iš kalendoriaus, ir ketvirtadienį, lapkričio 20 d., Lietuvoje ir visame pasaulyje minima labai daug skirtingų dienų. Visos jos būtų tokios: Afrikos industrializacijos diena, Pasaulinė vaiko teisių diena, Tarptautinė nerūkymo diena, Jauno vyno šventė, Pasaulinė filosofijos diena. Afrika gal ir tolokai, bet pasistengti dėl visų vaikų teisių stengtis visada verta. Kaip ir mesti (ar nepradėti) rūkyti. Kita vertus, jaunas vynas ir filosofija gali kelti ir kitokių minčių.
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Šį trečiadienį, lapkričio 19 d., kalendoriuje galima rasti gana keistą derinį minimų dienų. Tai yra ir Tarptautinė tualetų, Tarptautinė vyrų diena, Tarptautinė geografinių informacinių sistemų diena ir Pasaulinė lėtinės obstrukcinės plaučių ligos diena. Reikia tikėtis, kad per savo dieną vyrai nepamirš uždengti tualeto dangčio, pasiklydę išdrįs paklausti kelio ir nesirgs lėtinėmis plaučių ligomis. Na, o giliai įkvėpus ir iškvėpus, galima imtis ir naujo trečiadienio testo.
Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Jei pažvelgsite į kalendorių, pamatysite, kad šiandien minima Latvijos nepriklausomybės diena ir Europos supratimo apie antibiotikus diena. Abi šios dienos skirtingos, bet vienodai svarbios ir skatinančios prisiminti tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, kuriais metais Latvija atkūrė nepriklausomybę ar ką būtina žinoti apie antibiotikų vartojimą? Per gyvenimą sužinome krūvas įvairios informacijos, o testų sprendimas – išties neblogas būdas pasitikrinti, ką žinome.
Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Jei tikėsime kalendoriumi, šį pirmadienį minima Tarptautinė studentų diena ir Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena. Reikia viltis, kad kuo daugiau neišnešiotų naujagimių išgyvens ir taps ne tik studentais, bet ir prezidentais. Nes kiekvienas yra to vertas. Bet kol kas galima pagalvoti ir apie lengvesnius dalykus. Pavyzdžiui, išspręsti naują pirmadienio testą.
Dienos testai 2025-11-17
Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Šis sekmadienis tikriausiai yra rekordininkas pagal tai, su kiek skirtingų dienų, minėjimų, progų jis siejamas. Pagal kalendorių, lapkričio 16 d. yra Tarptautinė tolerancijos diena, Aušros Vartų Marija, Gailestingumo Motina, Lietuvos pašto diena, Lietuvių polifoninių dainų – sutartinių diena, Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti. Reikia tikėtis, kad kuo daugiau (ne tik) vairuotojų bus tolerantiški ir žuvusių eismo įvykiuose bus mažiau.
Penktadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Kalendoriuje lapkričio 14-oji – Pasaulinė diabeto, Karaliaus Mindaugo žūties ir Verslo diena. Aišku tai, kad karalius Mindaugas Pasaulinės diabeto dienos neminėjo – tai pradėta daryti nuo 1991 metų, o vienintelis Lietuvos karalius buvo nužudytas dar 1263-aisiais. Profesinė verslo atstovų šventė kasmet minima antrą lapkričio penktadienį ir šiemet tai sutampa su lapkričio 14-ąją. Tad šiandien nepamirškite pasveikinti pažįstamų verslininkų.
Dienos testai 2025-11-14
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Kalendoriuje nurodoma, kad šis ketvirtadienis yra (ką tai bereikštų) Pasaulinė gerumo diena ir Pasaulinė kokybės diena. Gerumu reikia dalintis, bet geras žmogus – ne profesija. Ir tikriausiai gerumas neužtikrina geros gyvenimo kokybės. Vis dėlto bent jau nedidelę dalį šios dienos praleisti gerai ir kokybiškai padės ketvirtadienio testas.
Dienos testai 2025-11-13
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Jei tikėsime kalendoriumi, šį trečiadienį yra minimos Ožio diena, o taip pat Karjeros specialistų diena. Manoma, kad anksčiau šią dieną karjerą padarę piemenys aplink beržą vesdavo baltą ožį (arba ožką), kad išsikviestų baltą žiemą. Žinoma, kai yra pasnigę ir giedra, tuomet būna šviesiau. O tokiu metu saulės ir šviesos daug kam stinga. Bet jų belaukiant galima išmėginti naują trečiadienio testą.
Dienos testai 2025-11-12
Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Antradienį Lietuvoje minimas Šv. Martynas, t.y. paskutinė rudens šventė, o visame pasaulyje – Viengungių diena. Pabaigus visus darbus (o ir iki jų pabaigos) galima pasveikinti visus Martynus ir Martynas – ypač vienišus, kad per daug tokiais nesijaustų. Ir tuomet jau galima išmėginti visiškai naują antradienio testą. Tad kiek jo klausimų atsakysite teisingai?
Dienos testai 2025-11-11
Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Šį pirmadienį yra minima Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi, o taip pat Tarptautinė buhalterių ir auditorių diena. Iki tokio išsivystymo lygio, kad visoje Žemėje būtų taika, mokslininkai dar turės padirbėti. Aišku, buhalteriai ir auditoriai turės jiems padėti suskaičiuoti, kiek viskas kainuos. O kol visa tai nutiks, galima išmėginti naują pirmadienio testą. Į kiek jo klausimų atsakysite teisingai?
Dienos testai 2025-11-10
Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
2025 metai nenumaldomai artėja į pabaigą. Be šio sekmadienio, šiemet liko dar 7 sekmadieniai. O po jų metai bus kiti. Tada minimalioji mėnesinė alga padidės, pensijos padidės, bet vienas dalykas liks toks pats, kaip visada. T.y. visi gyvensime tol, kol mirsime. Bet kol gyvename, galime tai daryti su šypsena ir naujomis žiniomis kasdien. Ir sekmadienio testas tam pasitarnaus.
Dienos testai 2025-11-09
Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Jei tikėsime kalendoriumi, šį šeštadienį yra minima Europos sveikos mitybos diena ir Pasaulinė miestų planuotojų diena. Gyventi gerai suplanuotame miete yra ne ką mažiau svarbu, nei tikrai sveikai maitintis. O miesto planų nesujaukia ir sveiko maisto smegenims gali suteikti ir naujas dienos testas. Kiek klausimų šeštadienio teste atsakysite teisingai?
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet, lapkričio 6 dieną Lietuvoje yra minima Pyragų diena. Su kolegomis, draugais ar bendramoksliais jūs taip pat galite iškepti vieni kitiems pyragą. O „nupirkę“ jo gabalėlį, paaukoti pinigų vaikų svajonių išpildymui. Juk taip smagu padaryti ką nors mielo aplinkiniams, o kartu dar ir padėti vaikams! Ne ką mažiau smagu yra išbandyti naują dienos tiestą.
Dienos testai 2025-11-06
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Trečiadienį kalendoriuje yra vienas žodis – „Vaižgantas“. Daugelis jį žino kaip rašytoją Juozą Tumą. Tačiau, kaip dažnai būna, pirmas įspūdis gali būti klaidingas. Pasirodo, rašytojo ir katalikų kunigo slapyvardis reiškia ir senovės lietuvių dievą, skatinantį augmenijos augimą ir derlių. Dar daugiau, manoma, kad lietuviai garbino deivę Vaisgamtą. Ir tik vėliau jos pavidalas esą tapo vyrišku. Kad bent mažumėlę paaugtumėte, o ir diena būtų derlingesnė, jūsų laukia trečiadienio testas.
Dienos testai 2025-11-05
Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Ar kada pagalvojote, kodėl laikas neina atgal, po pirmadienio seka antradienis, o Žemė sukasi iš vakarų į rytus? Aišku, yra ir paprastesnių dalykų, kuriais tenka rūpintis kiekvieną rytą. Testų sprendimas nėra joks rūpestis. Tik malonus laiko praleidimas, kol Žemė sukasi aplink savo ašį ir Saulę, ši aplink save ir Paukščių taku apie juodąją skylę jo centre.
Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Kaip rašoma kalendoriuje, pirmadienį yra minimas Šv. Hubertas arba paprasčiau – Medžiotojų diena. Daug kam medžioklė yra nepriimtina kaip beprasmis žvėrių žudymas. Patys medžiotojai, kurių Lietuvoje yra per 30 tūkst., sako, kad jie reguliuoja laukinių gyvūnų populiaciją, atlieka jų selekciją. Kaip ten bebūtų, medžioti galima ir teisingus atsakymus šios dienos teste. Taigi, kiek jo klausimų atsakysite teisingai?
Dienos testai 2025-11-03
Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Jeigu vakarykštė diena susijusi su Krikščionybe Lietuvoje, tai sekmadienį minima Mirusiųjų atminimo diena, Vėlinės, Ilgės yra daugiau pagoniška šventė. Kaip sako kai kurie etnologai, seniau lietuviai šią dieną susirinkdavo kapuose, degindavo laužus, dalindavosi maistu ir paminėdavo išėjusius anapilin. Na, o čia galima pasidalinti žinių šviesa sprendžiant šios dienos testą.
Dienos testai 2025-11-02
Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Šis šeštadienis yra ne tik Visų šventųjų diena, bet ir Tarptautinė kovos su narkomanija diena, taip pat Pasaulinė veganų diena. Taigi, rimtas šeštadienis, bet ir per jį galima sužinoti kažką naujo. Ir, žinoma, tą padaryti padeda šios dienos testas. Taigi, kiek klausimų iš sveikatos testo atsakysite teisingai?
Dienos testai 2025-11-01
Penktadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
„Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi“, – teigia sena patarlė. Naujas naujienų portalo tv3.lt bendrųjų žinių dienos testas – puiki proga pasikapstyti po sukauptą žinių bagažą. Nors visko pasaulyje žinoti ir negalime, bet pasistengti verta. Kad ir kiek žinome, pasaulyje yra daugybė vis dar neatrastų ir nepažintų dalykų. Vis tik ir turimas žinias kartais gerai pasitikrinti – tai padarykite spręsdami penktadienio testą.
Dienos testai 2025-10-31
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Šis ketvirtadienis yra viena iš nedaugelio dienų, kuriomis neminima kokia nors tarptautinė, pasaulinė ar lietuviška diena. Tad jei turite idėjų, kokia ši diena galėtų būti visiems (pvz., „Cepelininio dangaus“?), galite padaryti tai savo gyvenimo siekiu. Bet kokiu atveju smagus testas jūsų laukia ir šią bevardę dieną. Kaip žinote, juos sprendžiant gali kilti ir nuotaika, ir naujos idėjos.
Dienos testai 2025-10-30
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Kalendoriuje rašoma, kad šį trečiadienį yra minima Pasaulinė žvynelinės diena ir Teismo ekspertų diena. Norint sužinoti, kad žvyneline arba (moksliškai) psoriaze serga 2–3 proc. viso pasaulio žmonių, nereikia būti teismo ekspertu. Ir sprendžiant šio trečiadienio testą juo nereikės būti. Bet geras nusiteikimas tikrai gali padėti testą išspręsti.
Dienos testai 2025-10-29
Sveikatos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie žmogaus sveikatą?
Sakoma, kad sveikata yra brangiausias turtas. Ir kiekvienas savo kailiu tai labai pajunta, vos tik rimčiau suserga. O naujas tv3.lt sveikatos testas galbūt padės sužinoti ką nors naujo ir dėl to mažiau sirgti. Taigi, kiek klausimų iš sveikatos testo atsakysite teisingai?
Dienos testai 2025-10-28
Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Antradienį minima Simajudo, Vėlių paminėklų diena. Pirmas žodis yra sudurtas iš Simono ir Judo (bet ne to, kuris išdavė Jėzų). „Paminėklai" irgi gražus senas žodis, ypač galvojant apie artėjančias Vėlines ir visų mirusių paminėjimą. Bet, kol dar esame gyvi, galime paspręsti antradienio testą ir sužinoti ką nors naujo. Arba tiesiog gerai praleisti laiką.
Dienos testai 2025-10-28
Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Jei tikėsime kalendoriumi, pirmadienį yra minimos Vytauto Didžiojo mirties diena, Žvalgų diena, Kriminalinės policijos diena. Kriminalinės žvalgybos pirmadienio teste nėra, tačiau su Vytautu teks susidurti. Šiaip ar taip jis yra gana svarbus Lietuvos istorijoje. O ir kiti klausimai padės gerai pradėti ar užbaigti dieną. Tad į kiek klausimų teisingai atsakysite šio pirmadienio teste?
Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Jeigu skaitote šias eilutes sekmadienį, tai pirmiausia verta pagalvoti, ar visus laikrodžius pasukote 1 val. atgal. Tuomet geriant rytinę arbatą, kavą galima pasvarstyti, kodėl ir dabar naudojame 60-ies minučių laiko skaičiavimą, kuris atėjo dar iš senovės šumerų ir babiloniečių. O jie gyveno maždaug prieš 5 tūkst. metų. Kaip ten bebūtų, ir be to pasaulyje yra daug įdomių dalykų ir įdomių testų apie juos. Pavyzdžiui, šio šeštadienio testas.
Dienos testai 2025-10-26