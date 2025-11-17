 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Įvairūs

Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-17 07:10
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 07:10

Jei tikėsime kalendoriumi, šį pirmadienį minima Tarptautinė studentų diena ir Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena.

Dienos testas

Jei tikėsime kalendoriumi, šį pirmadienį minima Tarptautinė studentų diena ir Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena.

0

Reikia viltis, kad kuo daugiau neišnešiotų naujagimių išgyvens ir taps ne tik studentais, bet ir prezidentais. Nes kiekvienas yra to vertas.

Bet kol kas galima pagalvoti ir apie lengvesnius dalykus. Pavyzdžiui, išspręsti naują pirmadienio testą. Kiek jo klausimų atsakysite teisingai?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujas testas kiekvieną dieną

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testas, ketvirtadienio testastrečiadienio testasantradienio testas, pirmadienio testas.

