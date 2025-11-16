 
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Įvairūs

Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-16 07:10
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt
2025-11-16 07:10

Šis sekmadienis tikriausiai yra rekordininkas pagal tai, su kiek skirtingų dienų, minėjimų, progų jis siejamas.

Dienos testas

Šis sekmadienis tikriausiai yra rekordininkas pagal tai, su kiek skirtingų dienų, minėjimų, progų jis siejamas.

0

Pagal kalendorių, lapkričio 16 d. yra Tarptautinė tolerancijos diena, Aušros Vartų Marija, Gailestingumo Motina, Lietuvos pašto diena, Lietuvių polifoninių dainų – sutartinių diena, Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti.

Reikia tikėtis, kad kuo daugiau (ne tik) vairuotojų bus tolerantiški ir žuvusių eismo įvykiuose bus mažiau. Kad Aušros Vartų Marija juos apsaugos ir niekam nereikės siųsti Lietuvos paštui liūdnų žinių skambant liūdnai sutartinei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žinoma, daug smagiau yra tiesiog išspręsti sekmadienio testą. Tad kiek jo klausimų atsakysite teisingai?

Naujas testas kiekvieną dieną

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Trečiadienio testasantradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testasšeštadienio testaspenktadienio testas, ketvirtadienio testas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dienos testas
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (7)
Dienos testas
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (7)
Dienos testas
Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (3)
Dienos testas
Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (2)

