Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

Pagal kalendorių, lapkričio 16 d. yra Tarptautinė tolerancijos diena, Aušros Vartų Marija, Gailestingumo Motina, Lietuvos pašto diena, Lietuvių polifoninių dainų – sutartinių diena, Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti.
Reikia tikėtis, kad kuo daugiau (ne tik) vairuotojų bus tolerantiški ir žuvusių eismo įvykiuose bus mažiau. Kad Aušros Vartų Marija juos apsaugos ir niekam nereikės siųsti Lietuvos paštui liūdnų žinių skambant liūdnai sutartinei.
Žinoma, daug smagiau yra tiesiog išspręsti sekmadienio testą. Tad kiek jo klausimų atsakysite teisingai?
Naujas testas kiekvieną dieną
Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!
Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:
Trečiadienio testas, antradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testas, ketvirtadienio testas.
