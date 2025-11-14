 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Įvairūs

Penktadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-14 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 07:10

Kalendoriuje lapkričio 14-oji – Pasaulinė diabeto, Karaliaus Mindaugo žūties ir Verslo diena.

Dienos testas

Kalendoriuje lapkričio 14-oji – Pasaulinė diabeto, Karaliaus Mindaugo žūties ir Verslo diena.

1

Aišku tai, kad karalius Mindaugas Pasaulinės diabeto dienos neminėjo – tai pradėta daryti nuo 1991 metų, o vienintelis Lietuvos karalius buvo nužudytas dar 1263-aisiais.

Profesinė verslo atstovų šventė kasmet minima antrą lapkričio penktadienį ir šiemet tai sutampa su lapkričio 14-ąją. Tad šiandien nepamirškite pasveikinti pažįstamų verslininkų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

O kad lengviau galvotųsi sveikinimai – išspręskite penktadienio testą ir pramiklinkite smegenis. Į kiek klausimų pavyks atsakyti teisingai? Pasitikrinkite!

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Trečiadienio testasantradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testasšeštadienio testaspenktadienio testas, ketvirtadienio testas.

