Penktadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

Aišku tai, kad karalius Mindaugas Pasaulinės diabeto dienos neminėjo – tai pradėta daryti nuo 1991 metų, o vienintelis Lietuvos karalius buvo nužudytas dar 1263-aisiais.
Profesinė verslo atstovų šventė kasmet minima antrą lapkričio penktadienį ir šiemet tai sutampa su lapkričio 14-ąją. Tad šiandien nepamirškite pasveikinti pažįstamų verslininkų.
O kad lengviau galvotųsi sveikinimai – išspręskite penktadienio testą ir pramiklinkite smegenis. Į kiek klausimų pavyks atsakyti teisingai? Pasitikrinkite!
Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!
Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:
Trečiadienio testas, antradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testas, ketvirtadienio testas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!