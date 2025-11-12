 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Įvairūs

Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-12 07:10
Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 07:10

Jei tikėsime kalendoriumi, šį trečiadienį yra minimos Ožio diena, o taip pat Karjeros specialistų diena.

Dienos testas

0

Manoma, kad anksčiau šią dieną karjerą padarę piemenys aplink beržą vesdavo baltą ožį (arba ožką), kad išsikviestų baltą žiemą.

Žinoma, kai yra pasnigę ir giedra, tuomet būna šviesiau. O tokiu metu saulės ir šviesos daug kam stinga.

Bet jų belaukiant galima išmėginti naują trečiadienio testą. Tad kiek jo klausimų atsakysite teisingai?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiekvieną dieną naujas testas

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Antradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testasšeštadienio testaspenktadienio testas, ketvirtadienio testas, trečiadienio testas.

