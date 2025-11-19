 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Įvairūs

Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-19 07:10
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 07:10

Šį trečiadienį, lapkričio 19 d., kalendoriuje galima rasti gana keistą derinį minimų dienų.

Dienos testas

Šį trečiadienį, lapkričio 19 d., kalendoriuje galima rasti gana keistą derinį minimų dienų.

0

Tai yra ir Tarptautinė tualetų, Tarptautinė vyrų diena, Tarptautinė geografinių informacinių sistemų diena ir Pasaulinė lėtinės obstrukcinės plaučių ligos diena.

Reikia tikėtis, kad per savo dieną vyrai nepamirš uždengti tualeto dangčio, pasiklydę išdrįs paklausti kelio ir nesirgs lėtinėmis plaučių ligomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Na, o giliai įkvėpus ir iškvėpus, galima imtis ir naujo trečiadienio testo. Tad kiek jo klausimų atsakysite teisingai?

Naujas testas kiekvieną dieną

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Antradienio testas, pirmadienio testassekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testas, ketvirtadienio testastrečiadienio testas.

