Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

Tai yra ir Tarptautinė tualetų, Tarptautinė vyrų diena, Tarptautinė geografinių informacinių sistemų diena ir Pasaulinė lėtinės obstrukcinės plaučių ligos diena.
Reikia tikėtis, kad per savo dieną vyrai nepamirš uždengti tualeto dangčio, pasiklydę išdrįs paklausti kelio ir nesirgs lėtinėmis plaučių ligomis.
Na, o giliai įkvėpus ir iškvėpus, galima imtis ir naujo trečiadienio testo. Tad kiek jo klausimų atsakysite teisingai?
Naujas testas kiekvieną dieną
Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!
Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:
Antradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testas, ketvirtadienio testas, trečiadienio testas.
