Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

Visos jos būtų tokios: Afrikos industrializacijos diena, Pasaulinė vaiko teisių diena, Tarptautinė nerūkymo diena, Jauno vyno šventė, Pasaulinė filosofijos diena.
Afrika gal ir tolokai, bet pasistengti dėl visų vaikų teisių stengtis visada verta. Kaip ir mesti (ar nepradėti) rūkyti. Kita vertus, jaunas vynas ir filosofija gali kelti ir kitokių minčių.
Kaip ten bebūtų, nuotaiką tikrai pakels naujas ketvirtadienio testas. Į kiek jo klausimų atsakysite teisingai?
Naujas testas kiekvieną dieną
Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!
Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:
Trečiadienio testas, antradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testas, ketvirtadienio testas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!