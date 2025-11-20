 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Įvairūs

Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-20 07:10
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 07:10

Sprendžiant iš kalendoriaus, ir ketvirtadienį, lapkričio 20 d., Lietuvoje ir visame pasaulyje minima labai daug skirtingų dienų.

Dienos testas

0

Visos jos būtų tokios: Afrikos industrializacijos diena, Pasaulinė vaiko teisių diena, Tarptautinė nerūkymo diena, Jauno vyno šventė, Pasaulinė filosofijos diena.

Afrika gal ir tolokai, bet pasistengti dėl visų vaikų teisių stengtis visada verta. Kaip ir mesti (ar nepradėti) rūkyti. Kita vertus, jaunas vynas ir filosofija gali kelti ir kitokių minčių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip ten bebūtų, nuotaiką tikrai pakels naujas ketvirtadienio testas. Į kiek jo klausimų atsakysite teisingai?

Naujas testas kiekvieną dieną

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Trečiadienio testasantradienio testas, pirmadienio testassekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testas, ketvirtadienio testas.

