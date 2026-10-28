Vilniuje iškilmingai atidaryta paroda „Valdui Adamkui – 100“: susirinko garbingi svečiai

Šio kultūrinio projekto iniciatorius ir globėjas Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad A. Sutkaus fotografijų paroda surengta išskirtinei lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės asmenybei – Prezidentui V. Adamkui pagerbti: „Pažymime jo gyvenimo šimtmetį, skirtą Lietuvai ir kitoms laisvę branginančioms šalims.“
Pasak premjero, V. Adamkaus gyvenimas yra gyva Lietuvos istorija. Būtent šis politikas atliko esminį vaidmenį stiprinant atkurtą Lietuvos valstybę, sugrąžinant mus į Vakarų pasaulį. „Jis pažadėjo atvesti Lietuvą į NATO ir Europos Sąjungą. Ir pažadą tesėjo. Šiandien esame dėkingi už Valdo Adamkaus įtvirtintas vertybes – pagarbą žmogui, gebėjimą telkti ir vienyti skirtingų pažiūrų ir įsitikinimų asmenis. Sveikatos Jums, Prezidente!“ – teigia Ministras Pirmininkas ir dėkoja maestro A. Sutkui už suteiktą galimybę pažvelgti į V. Adamkaus gyvenimą pro fotoaparato objektyvą.
Pažintis užsimezgė dar sovietmečiu
Daugelis Valdovų rūmų muziejaus parodoje pristatomų A. Sutkaus fotografijų iki šios garbingos Prezidento V. Adamkaus sukakties nebuvo išvydę dienos šviesos – jos dešimtmečius saugotos menininko fotografijų archyve. Čia – ir oficialus valstybės vadovo gyvenimas, ir rečiau matomi V. Adamkaus portretai, jo kasdienybės Jungtinėse Amerikos Valstijose ir viešnagių Lietuvoje akimirkos, taip pat – susitikimų su bičiuliais išeivijoje kadrai.
Fotomenininko ir būsimojo Lietuvos Prezidento pažintis užsimezgė dar sovietmečiu, kai V. Adamkus, lydimas profesoriaus Česlovo Kudabos, apsilankė Fotomenininkų sąjungoje. Anot A. Sutkaus, užsimezgęs bičiuliškas ryšys ir pasitikėjimas leido V. Adamkų fiksuoti natūraliai, nesurežisuotose kasdienio gyvenimo situacijose.
1990 m. Čikagoje A. Sutkus kūrė fotografijų ciklą „Pasaulio lietuvis“, bendravo su išeivijos lietuviais ir iš arti stebėjo, kokį didelį autoritetą bendruomenėje turėjo V. Adamkus. Fotomenininkas prisimena, kad anuomet jam teko perduoti V. Adamkui Lietuvoje išsakytą žmonių raginimą kandidatuoti į Lietuvos Respublikos Prezidentus.
Vienas parodos koordinatorių dr. Vydas Dolinskas džiaugiasi, kad Prezidento jubiliejui skirta paroda rengiama Valdovų rūmų muziejuje. „Čia vyksta svarbiausi valstybės reprezentaciniai renginiai, o Prezidentas Valdas Adamkus yra artimai susijęs ir su mūsų muziejaus atkūrimu“, – teigia V. Dolinskas. Jis prisimena, kad V. Adamkus palaikė išeivijos idėją atkurti Valdovų rūmus Vilniuje ir buvo galbūt netgi pirmasis šio projekto rėmėjas, skyręs tam lėšų per Lietuvos kultūros fondą.
Tapęs Prezidentu, V. Adamkus perėmė Vilniaus pilių globos iniciatyvą. 2000 m. jis pasirašė Seimo priimtą Valdovų rūmų atkūrimo įstatymą. Vėliau ne kartą lankėsi statybų aikštelėje, domėjosi darbų eiga, o nuo Valdovų rūmų muziejaus įsikūrimo Prezidentas V. Adamkus nuolat nuoširdžiai domisi muziejaus gyvenimu, parodomis ir renginiais. Prezidentas dažnai pasidžiaugia muziejaus darbais ir visada perduoda linkėjimų kolektyvui. Tad ši paroda yra ir nuoširdus Valdovų rūmų muziejaus bendruomenės sveikinimas Prezidentui V. Adamkui jo jubiliejaus proga.
Paroda „Valdui Adamkui – 100“ Valdovų rūmų muziejuje veiks iki 2027 m. kovo 14 dienos.
Parodos kuratorių Artūro Morozovo ir Saulės Gerikaitės teigimu, ši paroda – tai galimybė pažinti V. Adamkų kaip valstybės vadovą ir kaip žmogų, kurio gyvenimo istorija glaudžiai susijusi su viso pasaulio lietuviais.
Parodos organizatoriai: VšĮ Antano Sutkaus fotografijų archyvas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Valdovų rūmų muziejus.