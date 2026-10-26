Iš medikų – žinia apie Valdą Adamkų

VUL Santaros klinikos praneša naujausias žinias apie Valdą Adamkų.
Naujausia žinia apie Valdo Adamkaus sveikatą
Dalijamės su jumis VUL Santaros klinikų pranešimu apie netrukus 100-ąjį gimtadienį pasitiksiantį prezidentą Valdą Adamkų. Pateikiame jų pranešimą jums:
„Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus šiandien išleistas iš Santaros klinikų ir toliau sveiks namuose. Nuoširdžiai džiaugiamės gerėjančia Prezidento sveikatos būkle ir linkime jam stiprybės, sveikatos bei kuo daugiau šviesių gyvenimo akimirkų.“
Prezidentas ligoninėje praleido lygiai mėnesį laiko.
Prezidentui atlikta operacija
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad, kaip skelbė BNS, kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija, pranešė Prezidentūra.
Skelbiama, kad V. Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į Santaros klinikas.
Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, V. Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija.
„Ji pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą“, – skelbė Santaros klinikos.
Valdas Adamkus į ligoninę buvo patekęs dar visai neseniai
Primename, kad kovo 12 d. V. Adamkus taip pat buvo atsidūręs ligoninėje. Pasak prezidento referentės B. Bagonaitienės, tuo metu prezidento V. Adamkaus vykimas į ligoninę buvo planuotas.
„Nieko nenutiko, tai buvo planuotas vykimas į ligoninę. Nėra taip, kad kažkas atsitiko“, – anksčiau sakė ji.
Į Santaros klinikas paguldytas V. Adamkus kovo 18 d. buvo išrašytas iš ligoninės ir grįžo į namus.
Be to, sausio pradžioje kadenciją baigęs prezidentas taip pat buvo atsidūręs ligoninėje. Tuo metu pats V. Adamkus papasakojo apie savo būklę.
„Pasakysiu trumpai, aš esu ligoninėje“, – sakė V. Adamkus ir pridūrė, kad apie tai nėra linkęs daug kalbėti.
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