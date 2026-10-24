Kuo greičiau išmeskite šiuos produktus: jie – širdies nuodas

Geriausia juos palikti tik retoms progoms, o kasdienėje mityboje rinktis širdžiai palankesnes alternatyvas, rašoma time.com.
Greitas maistas
Mokslininkai vis dar diskutuoja, kiek didelę įtaką širdies ligoms turi sotieji riebalai. Kai kurie specialistai teigia, kad saikingai vartojama kokybiška, žole šertų galvijų jautiena gali turėti net tam tikros naudos sveikatai.
Vis dėlto kardiologė Regina Druz pabrėžia, kad gyvūninės kilmės sotieji riebalai, ypač vartojami kartu su daug angliavandenių turinčiais produktais, gali neigiamai veikti širdies sveikatą.
Pasak jos, greitojo maisto restoranų verta vengti ir todėl, kad juose dažnai naudojami žemesnės kokybės ingredientai bei mažiau sveiki gaminimo būdai.
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