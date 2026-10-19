Urologas įvardijo pagrindinius vyrų priešus: įspėja, kada nelaukti ir pasitikrinti sveikatą

Laidoje „Sveikatos DNR“ urologas Marius Anglickis papapsakoj apie varpos, sėklidžių ir erekcijos problemas, su kuriomis susiduria vyrai.
Laidos svečias atskleidė, kad erekcijos sutrikimai dažnai gali būti indikatorius visai kitų problemų. Erekcijos nebuvimas taip pat gali būti ženklas, kad žmogus pradėjo vartoti naujus vaistus, taip pat išduoti tokias problemas kaip depresija, stresas ir pan.
„Kadangi varpoje yra kraujagyslės pačios ploniausios, jos pirmiausia ir sureaguoja“, – sako specialistas.
Žalingi įpročiai, nutukimas, cholesterolis po truputį kemša kraujagysles ir taip atsiranda problemų, dėl kurių tenka kreiptis pas urologą.
Žalingų įpročių pasekmės erekcijai
Pasak Mariaus Anglickio, rūkymas žaloja kraujagysles, sukelia oksidacinį stresą, kas paveikia ne tik varpą, bet ir širdį, aortą, kaklo kraujagysles.
Kalbant apie alkoholį, kartais lengvas išgėrimas gali palengvinti lytinius santykius su partneriu, nes žmogus atsipalaiduoja, todėl seksas gali tapti linksmesnis, lengviau išsakyti, ko norisi. Tačiau priklausomybė nuo alkoholio, ilgalaikis alkoholio vartojimas gali sukelti rimtų nemalonumų.
„Dažnai ir libido dingsta, ir erekcijos sutrikimai išsivysto, vien dėl to didelio kiekio suvartoto alkoholio. Dar viena problema, kad dažnai ir daug vartojantys alkoholio žmonės būna nutukę. O nutukimas, riebalų ląstelės yra mirtinas priešas testosteronui. <...> Tai vėlgi kelia daugybę problemų – jie turi erekcijos sutrikimų, jų nuotaika yra prastesnė, jų motyvacija yra žema ir daugybė kitų problemų“, – įspėja urologas.
Kartais atrodo padės, bet ilgainiui daro tik žalą
Anot pašnekovo, narkotinės medžiagos įprastai padidina libido, lytinių santykių norą, bet tuo pačiu jos sukelia erekcijos sutrikimus. Kai kurie žmonės, ypač jaunimo tarpe, vartoja daug įvairiausių narkotinių medžiagų – stimuliuojančius, slopinančius medikamentus, erekciją stimuliuojančius vaistus. Suvartojus tokį svaigalų „kokteilį“, gali išsivystyti pavojinga būklė.
„Tai yra patologija, kada išsivysto erekcija, kuri trunka 3–4 valandas ir ilgainiui ta erekcija išvis dingsta, nes užsikemša kraujagyslės. Tokiu atveju, jei erekcija užsitęsia 2–3 valandas, ar valandą, reikėtų kuo greičiau lėkti į ligoninę. Chirurgiškai ta problema yra sprendžiama, nes jeigu laiku neišsprendi, erekcija dingsta amžiams“, – aiškina specialistas.
Pornografijos žiūrėjimas dažnai taip pat daro neigiamą įtaką lytiniams santykiams. Būna atvejų, kai žiūrint pornografinę medžiagą erekcija atsiranda ir vyrui viskas gerai, tačiau būnant su savo partnere iškyla sunkumų. Laidos svečias, iškilus tokiai problemai, rekomenduoja vyrams nueiti pas specialistą pasitikrinti sveikatą, tačiau išskiria, kad šiuo atveju tai yra dažniau psichologinis sutrikimas. Pornografija labai iškreipia realybę ir žmonių suvokimą apie lytinius santykius. Žiūrintys pornografiją žmonės įsivaizduoja, kad moteris visada bus pasiruošusi lytiniams santykiams, vyro erekcija turėtų trukti valandą ar net dvi, o tai yra toli gražu nuo realybės.
„Vyrai susiduria su problema ir pamato, kad tie santykiai nėra tokie paprasti ir dažnai tokie vyrai renkasi gyvenimą pornografijos labirintuose, užuot ieškoję realių santykių“, – pastebi urologas.
Kaip padėti su problema susiduriančiam vyrui?
Dažnai vyrai nesikreipia į specialistus dėl erekcijos ar kitų su varpa susijusių problemų, nes tai visuomenėje yra tabu – gėda tokias problemas pripažinti. Kartais vyrai delsia net mažiausiai dvejus metus, kol pagaliau išdrįsta kreiptis pagalbos.
„Čia yra didžiulė problema, nes vieni gėdijasi tos problemos, kiti galvoja, praeis savaime, treti nueina į vaistinę ir sako „duokit man kažkokių vaistų erekcijos sutrikimui gydyti“. Ir tai yra problema, nes tokie pacientai nepasiaiškina, kur problema yra erekcijos sutrikimų. Kalbant apie jaunuolius, erekcijos sutrikimus gali sukelti cukrinis diabetas, sėklidžių vėžys, smegenų auglys – daugybė problemų“, – aiškina gydytojas.
Marius Anglickis teigia, kad pasaulyje nėra vyrų, kurie nesusidurtų su erekcijos problemomis, todėl labai svarbu partnerės supratingumas. Jeigu antra pusė po nepavykusių lytinių santykių pradeda kaltinti vyrą, įtarinėti, kad jis buvo su kitomis moterimis, tai vyrui vėliau prieš lytinius santykius kils stresas ir problema nedings. Jei moteris bus supratinga ir nuramins, kad kitą kartą pasiseks, vyras bus ramesnis ir užtikrintas savimi. Jei problema išlieka, labai svarbu rasti tinkamus žodžius savo partneriui ir paskatinti jį apsilankyti pas specialistus, nes tai gali užkirsti kelią itin rimtiems sveikatos sutrikimams.
Daugiau apie tai, ką turėtų žinoti kiekvienas vyras, išgirskite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
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Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.