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TV3 naujienos > Lietuva

3 iš 4 lietuvių norėtų antros gydytojo nuomonės, tačiau susiduria su skaudžia realybe

2026-10-19 09:34 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-19 09:34
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sunkiai nustatoma diagnozė, keli galimi gydymo būdai, negerėjanti savijauta – tokiose situacijose gyventojai pageidautų antro specialisto konsultacijos, kuri padėtų geriau suprasti savo sveikatos būklę ir palengvintų sprendimą dėl gydymo.

Sunkiai nustatoma diagnozė, keli galimi gydymo būdai, negerėjanti savijauta – tokiose situacijose gyventojai pageidautų antro specialisto konsultacijos, kuri padėtų geriau suprasti savo sveikatos būklę ir palengvintų sprendimą dėl gydymo.

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Naujai atliktas gyventojų nuomonės tyrimas rodo, kad antrą gydytojo nuomonę norėtų išgirsti 3 iš 4 šalies gyventojų, tačiau realybėje dėl jos į specialistus kreipiasi tik kas dešimtas gyventojas.  

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FOTOGALERIJA. Medikai, ligoninė, poliklinika, gydytojai

Remiantis „Lietuvos draudimo“ inicijuoto tyrimo duomenimis, pagrindinė priežastis, sulaikanti pacientus nuo galimybės gauti antrą gydytojo nuomonę, yra ilgos eilės pas gydytojus (40 proc.). Dar 15 proc. apklaustųjų, kaip pagrindinę kliūtį, nurodo didelę antrosios konsultacijos kainą, 9 proc. – gydytojų trūkumą savo regione. Dėl antros nuomonės iš tiesų besikreipiantys pas gydytojus nurodo tik 9 proc. respondentų.

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„Tyrimas atskleidė, kad antra gydytojo nuomonė nėra pavienių gyventojų poreikis. Daugumai žmonių būtų svarbu turėti galimybę papildomai pasitikrinti prieš priimant reikšmingą sprendimą dėl savo ar artimojo sveikatos. Tačiau norą tai padaryti neretai riboja labai praktiškos kliūtys – ilgos patekimo pas specialistus eilės, per didelė paslaugos kaina ar specialistų trūkumas“, – sako Audrius Zinevičius, „Lietuvos draudimo“ specializuotos rizikos draudimo ekspertas. 

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Kada pacientai nori antros konsultacijos

Pasak šeimos gydytojos Elenos Šukės, antros nuomonės paieška nereiškia, kad pacientas nepasitiki pirmuoju gydytoju. Tai gali būti papildomo užtikrintumo suteikiantis žingsnis, ypač kai sprendimas turi didelės įtakos žmogaus sveikatai ar gyvenimo kokybei. Jos teigimu, pacientas turi teisę aktyviai dalyvauti priimant sprendimą dėl gydymo plano. 

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„Papildomos specialisto nuomonės verta kreiptis, kai būna nustatoma sunki ar reta diagnozė, pacientui gali būti neaišku, kuo ji pagrįsta ir kodėl pasirinktas būtent toks gydymas arba kokių yra alternatyvų. Ji taip pat naudinga, kai egzistuoja keli lygiaverčiai gydymo būdai, jau taikomas gydymas nepadeda, simptomai progresuoja arba tyrimų rezultatai ir savijauta nesutampa“, – vardija šeimos gydytoja.

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Kai dviejų gydytojų nuomonės išsiskiria

Vis tik, pasak gydytojos E. Šukės, pasitaiko situacijų, kai gavęs dvi skirtingas rekomendacijas pacientas pasijunta sutrikęs. Tačiau nuomonių skirtumai savaime nereiškia, kad vienas iš specialistų klysta.

Medicina nėra tikslusis mokslas. Tie patys simptomai gali būti būdingi kelioms ligoms, o ribinius tyrimų rezultatus galima vertinti nevienareikšmiai. Skirtis gali ir per konsultacijas paciento pateikta informacija, gydytojų patirtis konkrečioje srityje bei jų požiūris į gydymo naudą ir galimą riziką. Todėl vienas specialistas gali rekomenduoti aktyvesnį gydymą, o kitas – stebėjimą. Visų gydytojų tikslas padėti žmogui, tačiau to paties tikslo skirtingi specialistai gali siekti skirtingais būdais“, – pabrėžia E. Šukė. 

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Pasak gydytojos, kai nuomonės išsiskiria, svarbiausia nesiaiškinti, kuris gydytojas teisus, o sužinoti, kuo pagrįsta kiekvieno iš jų išvada. Galutinį sprendimą pacientas priima kartu su gydytoju, atsižvelgdamas į medicininius įrodymus ir savo vertybes.  

Tačiau jeigu pirmųjų dviejų gydytojų rekomendacijos iš esmės skiriasi, o sprendimas yra negrįžtamas arba labai reikšmingas, gali būti prasminga išgirsti ir trečią nuomonę. Tokiu atveju E. Šukė pataria kreiptis ne į atsitiktinai pasirinktą gydytoją, o į specialistą, žinomą dėl savo turtingos patirties gydant konkrečią ligą. 

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„Vis tik begalinis nuomonių ieškojimas gali ne padėti, o dar labiau supainioti ir pavojingai atidėti gydymo pradžią. Ne mažiau svarbus ir paciento nusiteikimas − jei į antrą konsultaciją atvykstama tikintis, kad gydytojas kritikuos pirmąjį specialistą, tai neduos gero galutinio rezultato“, – komentuoja šeimos gydytoja.

Tuo metu pasak draudimo eksperto A. Zinevičiaus, viena iš priemonių, galinčių padidinti antros nuomonės prieinamumą bei sumažinti finansinį barjerą naudojantis mokamomis paslaugomis, yra privatus sveikatos draudimas.

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„Ši asmeninio pasirinkimo draudimo apsauga gali kompensuoti specialistų konsultacijų bei tyrimų išlaidas ir suteikti žmogui daugiau pasirinkimo, kur ir kada kreiptis. Tai ypač aktualu situacijose, kai sprendimą reikia priimti nelaukiant kelis mėnesius arba kai pacientas nori geriau suprasti jam pasiūlyto gydymo alternatyvas“, – sako A. Zinevičius.

Reprezentatyvų šalies gyventojų tyrimą „Lietuvos draudimo“ užsakymu atliko tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Tyrimo metu buvo apklausti 1017 Lietuvos gyventojų, atstovaujančių įvairioms amžiaus grupėms nuo 18 iki 75 metų ir gyvenančių skirtingose šalies vietovėse. 

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