Dantų protezavimas šiems žmonėms priklauso nemokamai: pasitikrinkite, ar esate tarp jų

Valstybinė ligonių kasa (VLK) yra numačiusi labai aiškius kriterijus, kokiais atvejais dantų protezavimas žmogui gali būti kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis.
Yra išskiriamos kelios asmenų grupės:
- asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
- vaikai iki 18 metų;
- žmonės, kuriems nustatytas dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo);
- asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.
Tikslas – atkurti kramtymo funkciją
Kaip naujienų portalui tv3.lt nurodė VLK Paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė, kitoms asmenų grupėms dantų protezavimo išlaidos iš PSDF nekompensuojamos – išimtys teisės akte nenumatytos.
Be kita ko, ji pabrėžė, kad dantų protezavimas, apmokamas PSDF lėšomis, iš esmės skirtas atkurti kramtymo funkciją, todėl čia yra taikomi dar papildomi reikalavimai.
„Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, ir asmenims, kuriems nustatytas dalyvumo lygis, dantų protezavimo paslaugos kompensuojamos, jei yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų.
Taip pat taip atvejais, kai diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (nudilusi daugiau kaip 1/3 danties vainiko) arba bedančio apatinio žandikaulio aukštis 4, 5 ir 6 dantų srityje yra mažesnis nei 12 mm (reikalinga gydytojų odontologų konsiliumo išvada)“, – komentavo ligonių kasų specialistė.
Kada nemokamą protezavimą gali gauti vaikai?
Tuo metu vaikams dantų protezavimo paslaugos kompensuojamos, kai dėl dantų ar burnos ertmės ligų ir vystymosi sutrikimų reikia atkurti kramtymo funkciją bei užtikrinti normalų kramtymo sistemos vystymąsi:
- jei kramtymo sistema dar vystosi, protezuojama laikinais dantų protezais arba standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais.
- jei kramtymo sistema iš esmės susiformavusi, protezuojama ilgalaikių konstrukcinių medžiagų protezais (reikalinga gydytojų odontologų konsiliumo išvada).
Kaip protezavimas kompensuojamas susirgus vėžiu?
Asmenims, gydytiems dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, dantų protezavimo paslaugos kompensuojamos, jei:
- po spindulinio ir (ar) chemoterapinio gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų;
- atlikta burnos ertmės, veido ar žandikaulių operacija, kurios metu šalinti minkštieji audiniai ir (ar) atlikta žandikaulio kaulo rezekcija (reikalinga gydytojų odontologų ir atitinkamos srities gydytojų specialistų konsiliumo išvada).
Pažymima, kad dantys protezuojami tik tada, kai burna yra sutvarkyta ir paruošta protezavimui.
Kaip gauti kompensaciją dantų protezavimui?
Pacientai, norintys gauti iš PSDF kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, turi kreiptis į gydymo įstaigos, prie kurios yra prisirašę, gydytoją odontologą.
„Jis ir nustato dantų protezavimo paslaugų pagrįstumą ir poreikį. Minėtos konsultacijos metu pacientas iš karto informuojamas, ar turi teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas.
„Už pacientui suteiktas dantų protezavimo paslaugas apmokama jas suteikusiai gydymo įstaigai. Jei protezavimo kaina viršija kompensuojamąją sumą, skirtumą pacientas sumoka pats.“
Gydytojas odontologas pacientui privalo išduoti tai patvirtinantį informacinį pranešimą. Kompensuojamąsias dantų protezavimo paslaugas teikia įstaigos, kurios yra sudariusios sutartį su VLK dėl šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo“, – komentavo J. Grigaitienė.
Norėdamas gauti kompensaciją pacientas turi kreiptis į vieną iš gydymo įstaigų, sudariusių sutartį su ligonių kasa dėl dantų protezavimo paslaugų. Gydytojas odontologas joje sudaro išsamų paciento dantų protezavimo planą, kuriame nurodomos visos planuojamos paslaugos ir jų kainos. Su gydymo planu pacientas turi būti supažindintas pasirašytinai prieš pradedant teikti dantų protezavimo paslaugas.
„Jau pirmojo vizito metu pacientas su gydytoju aptaria ir suderina, kokios konkrečios dantų protezavimo paslaugos jam bus teikiamos, kokiais metodais ir technologijomis jos bus atliekamos, kokios medžiagos bus naudojamos, kokia bus paslaugų apimtis ir kitos su gydymu susijusios sąlygos“, – pridūrė ligonių kastų specialistė.
Kokio dydžio gali būti kompensacija dantų protezavimui?
VLK atstovė kartu priminė, kad dantų protezavimo išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto pagal faktines išlaidas, tačiau yra numatytos aiškios ribos. Viršijus tam tikrą sumą likusią dalį pacientas turi susimokėti iš savo kišenės.
Kaip nurodoma, kad pensininkams, neįgaliesiems ir asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, iš PSDF kompensuojama iki 670,39 euro arba iki 2 062,70 euro (nustato gydytojų konsiliumas). Vaikams ši suma siekia iki 342,13 euro arba iki 2 062,70 euro (nustato gydytojų konsiliumas).
„Už pacientui suteiktas dantų protezavimo paslaugas apmokama jas suteikusiai gydymo įstaigai. Jei protezavimo kaina viršija kompensuojamąją sumą, skirtumą pacientas sumoka pats“, – pridūrė J. Grigarienė.
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