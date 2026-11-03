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Olekas: Adamkus parodė, kad tarnystė Lietuvai prasideda nuo pagarbos žmogui

2026-11-03 11:23 / šaltinis: BNS
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2026-11-03 11:23
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Šimtojo jubiliejaus proga kadenciją baigusį prezidentą Valdą Adamkų sveikinantis Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad jis savo pavyzdžiu parodė, jog tarnystė Lietuvai prasideda nuo pagarbos žmogui.

Šimtojo jubiliejaus proga kadenciją baigusį prezidentą Valdą Adamkų sveikinantis Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad jis savo pavyzdžiu parodė, jog tarnystė Lietuvai prasideda nuo pagarbos žmogui.

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„Jūsų ramybė, orumas ir nuoširdumas pelnė žmonių pasitikėjimą, kuris išliko ir pasibaigus kadencijoms. Savo pavyzdžiu parodėte, kad tarnystė Lietuvai prasideda nuo pagarbos žmogui“, – teigiama antradienį paskelbtame parlamento pirmininko sveikinime.

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FOTOGALERIJA. Valdas Adamkus

„Linkiu jums sveikatos ir kuo daugiau šviesių, ramių akimirkų. Tegul jus pasiekia žmonių dėkingumas ir šiluma iš visos Lietuvos“, – akcentuoja parlamento vadovas.

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Skelbiama, kad J. Oleko ir V. Adamkaus pažintis prasidėjo 1991 metais Čikagoje, pirmaisiais atkurtos nepriklausomos Lietuvos metais. J. Olekas prisimena tuo metu itin reikšmingą V. Adamkaus paramą Lietuvai ir pastangas telkti užsienyje gyvenančius lietuvius.

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100 metų jubiliejų minintis V. Adamkus gimė 1926 metais Kaune, o 1944-aisiais, artėjant antrajai sovietų okupacijai, pasitraukė į Vokietiją.

Po penkerių metų jis emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), kur įgijo statybos inžinieriaus specialybę, ėjo aukštas pareigas federalinėje Aplinkos apsaugos agentūroje ir aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos veikloje.

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Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, V. Adamkus vadovavo Stasio Lozoraičio prezidento rinkimų kampanijai, o 1998 metais pats buvo išrinktas Lietuvos vadovu.

Prezidento pareigas jis ėjo dvi kadencijas – 1998–2003 ir 2004–2009 metais. Pirmosios metu Lietuva užbaigė derybas dėl narystės ES ir sulaukė kvietimo prisijungti prie NATO, o 2004 metais tapo abiejų organizacijų nare.

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