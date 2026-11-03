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Adamkaus garbei Vilniuje nušvis televizijos bokštas: paaiškėjo, kada tai išvys gyventojai

2026-11-03 14:53 / šaltinis: ELTA
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2026-11-03 14:53
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100 metų jubiliejų švenčiančio kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus garbei aukščiausias šalies statinys – Vilniaus televizijos bokštas – antradienio vakarą nušvis Trispalvės spalvomis.

Prezidentas Valdas Adamkus (nuotr. Sauliaus Žiūros)
GALERIJA (16)

100 metų jubiliejų švenčiančio kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus garbei aukščiausias šalies statinys – Vilniaus televizijos bokštas – antradienio vakarą nušvis Trispalvės spalvomis.

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Kaip pranešė Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras), sostinės televizijos bokštas Trispalvės spalvomis bus apšviestas nuo antradienio 17 val. iki trečiadienio 5 val.

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„Kartu su visa Lietuva mes, Telecentro darbuotojai, norime padėkoti prezidentui Valdui Adamkui už jo tarnystę šaliai, Lietuvos atvedimą į Vakarų demokratinių šalių šeimą, už jo ypatingą žmogišką šilumą. Linkime prezidentui stiprios sveikatos ir to stebėtino gyvybingumo, kuriuo negali nesižavėti“, – pranešime sako Telecentro vadovas Remigijus Šeris.

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Kaip skelbė ELTA, antradienį V. Adamkus mini 100 metų jubiliejų. Šia proga Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre vyks iškilminga šventė.

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Gimė Kaune

V. Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune. Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją, kur besimokydamas Eichšteto lietuvių gimnazijoje sutiko būsimą žmoną Almą.

Vėliau jis studijavo Miuncheno universiteto Gamtos fakultete. 1949 m. atvyko į JAV ir septintajame dešimtmetyje aktyviai įsitraukė į politinę veiklą, buvo pakviestas dirbti į naujai kuriamą JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios instituciją – Aplinkos apsaugos agentūrą. 

Būsimas Lietuvos vadovas aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje.

Lietuvos prezidentu V. Adamkus buvo išrinktas 1998 ir 2004 m.

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