Adamkaus garbei Vilniuje nušvis televizijos bokštas: paaiškėjo, kada tai išvys gyventojai

Kaip pranešė Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras), sostinės televizijos bokštas Trispalvės spalvomis bus apšviestas nuo antradienio 17 val. iki trečiadienio 5 val.
„Kartu su visa Lietuva mes, Telecentro darbuotojai, norime padėkoti prezidentui Valdui Adamkui už jo tarnystę šaliai, Lietuvos atvedimą į Vakarų demokratinių šalių šeimą, už jo ypatingą žmogišką šilumą. Linkime prezidentui stiprios sveikatos ir to stebėtino gyvybingumo, kuriuo negali nesižavėti“, – pranešime sako Telecentro vadovas Remigijus Šeris.
Kaip skelbė ELTA, antradienį V. Adamkus mini 100 metų jubiliejų. Šia proga Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre vyks iškilminga šventė.
Gimė Kaune
V. Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune. Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją, kur besimokydamas Eichšteto lietuvių gimnazijoje sutiko būsimą žmoną Almą.
Vėliau jis studijavo Miuncheno universiteto Gamtos fakultete. 1949 m. atvyko į JAV ir septintajame dešimtmetyje aktyviai įsitraukė į politinę veiklą, buvo pakviestas dirbti į naujai kuriamą JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios instituciją – Aplinkos apsaugos agentūrą.
Būsimas Lietuvos vadovas aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje.
Lietuvos prezidentu V. Adamkus buvo išrinktas 1998 ir 2004 m.
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