Paaiškėjo Valdo Adamkaus 100-mečiui skirto Konstitucijos egzamino nugalėtojai

Egzamine iš viso dalyvavo 28 tūkst. 725 žmonės iš Lietuvos ir užsienio, tarp jų – Ukrainoje, Belgijoje, Jungtinėje Karalystėje ir kitose valstybėse gyvenantys lietuviai.
„Kasdieniai Lietuvos žmonių pilietiniai darbai leidžia tikėti didėjančia visuomenės atsakomybe, liudija vis stiprėjantį troškimą prisidėti prie Lietuvos valstybės kūrimo ir ją stiprinančių vertybių puoselėjimo. Tikiu, kad ši iniciatyva padeda lengviau rasti orientyrus, pagal kuriuos bus galima tęsti nepriklausomos ir žmogaus teises gerbiančios valstybės kūrimo procesą“, – pranešime cituojamas V. Adamkus.
Geriausiai Konstituciją išmanančiu pasaulio lietuviu pripažinta Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenanti Ugnė Grybauskaitė, vyriausia egzamino dalyve tapo Bronė Jastromskienė, o aktyviausia mokykla išrinkta Radviliškio Lizdeikos gimnazija.
Moksleivių grupėse pirmąsias vietas pelnė Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos mokinė Eliza Mickevič (5–6 klasės), Garliavos Adomo Morkaus pagrindinės mokyklos mokinė Urtė Ausrotaitė (7–8 klasės), Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinė Austėja Krištopaitytė (9–10 klasės) ir Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinė Urtė Muzikevičiūtė (11–12 klasės).
Visuomenės atstovų kategorijoje pirmąją vietą užėmė Robertas Baskov, o teisę studijuojančių ar teisinį išsilavinimą turinčių dalyvių grupėje – Vidmantas Buivydas.
Nugalėtojai bus apdovanoti Prezidentūroje vyksiančioje ceremonijoje, kurioje dalyvaus egzamino globėjas prezidentas Gitanas Nausėda ir teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Laimėtojams bus įteikti Teisingumo ministerijos įsteigti prizai ir specialus šalies vadovo apdovanojimas.
Egzamino dalyvių žinias vertino komisija, kuriai pirmininkavo Konstitucinio Teismo teisėjas Stasys Šedbaras.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.